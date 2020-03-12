Націоналісти зірвали конференцію Сивохо через проросійські заяви.

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо не зміг завершити презентацію "Національної платформи примирення та єдності" через спротив ветеранів полку "Азов".

Як передає ВВС News Україна, ветерани полку почали закидати раднику секретаря РНБО, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не згадує про війну проти Росії.

Словесні перепалки переросли у штовханину.

На тй момент Сивохо встиг виголосити промову і розповісти про свою концепцію платформи.

Разом з ним платформу представили дві координаторки: експерт з медіа Марина Хацаюк та конфліктолог Марина Черенкова.

Організатори не акцентували уваги на причетності Росії до конфлікту. Група з кількох десятків осіб почала зривати презентацію, закидаючи організаторам, що вони сповідують симпатії до сепаратистів і проросійських сил.

Модератором заходу, який відбувався в бізнес-центрі "Парковий", був журналіст Андрій Куликов. Він намагався заспокоїти публіку, однак згодом ситуація вийшла з-під контролю.

Охорона вивела Сергія Сивохо з приміщення, де відбувалась презентація, після початку штовханини.

У якийсь момент Сивохо навіть упав – один із чоловіків штовхнув його зі словами "йди звідси".

Коли політика виводили зі зали, він важко дихав.

Сергій Сивохо сказав під час презентації, що ця платформа має стати "майданчиком діалогу українців з українцями".

Він сказав, що його платформа готова співпрацювати з організаціями з "того боку", але лише з тими, які мають гуманітарне спрямування.

"Кожна війна закінчується миром. І війна на Донбасі не виняток. І нагадую, що Донбас – це Україна. Ви пам'ятаєте про це? Ми – так", – сказав він під час свого виступу.

Учасники конференції висловлювали двозначні слова, звинувачувачуючи "еліти, які правили в Україні і на Донбасі".

"Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог", – написав згодом Сергій Сивохо у Facebook.

Згодом у поліції повідомили, що затримали кількох учасників подій.

"Дії правопорушників кваліфікують як хуліганство, вчинене групою осіб. На цей час до управління поліції доставили 15 активних учасників події. Проводяться заходи для встановлення інших правопорушників", – йдеться у повідомленні столичної поліції.