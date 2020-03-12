Трамп заборонив в'їзд до США з Європи через корона вірус.

Виняток зроблено лише для Великої Британії.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що будь-яке сполучення США з Європою, включно з морськими та авіаперевезеннями, закривається на 30 днів. Це робиться, щоб стримати поширення коронавіруса. Заходи вступлять в силу опівночі п'ятниці, 13 березня. Про це повідомило радіо Voice of America .

«Ми спрямовуємо всю міць федерального уряду і приватного сектора на захист американського народу. Мова йде про найагресивніші й всеосяжні зусиллях в боротьбі з чужорідним вірусом в сучасній історії», – заявив Трамп в своєму зверненні до нації, присвяченому спалаху коронавіруса.

Президент не став оголошувати надзвичайного стану, хоча такий варіант розглядався. За його словами, Європейська Унія «не змогла вжити тих же заходів безпеки», що і США. Водночас глава Білого дому зазначив, що «жорсткі, але необхідні обмеження» не поширюватимуться на Велику Британію, де підтверджено 460 випадків зараження коронавірусом.

У число цих країн, яких торкнеться обмеження входять Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштайн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція та Естонія. Про це повідомило Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, уточнивши, що це «не стосується осіб, котрі мають постійний вид на проживання, є найближчим родичам громадян США та іншим особам, зазначеним у прокламації».

«Ми можемо знизити ймовірність зараження і таким чином значно ускладнити передачу вірусу. У вірусу не буде жодного шансу в протистоянні з нами. Жодна країна не є більш підготовленою і більш стійкою, ніж США», – запевнив Трамп в зверненні до нації.