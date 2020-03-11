У навчальних закладах Львова та Франківська – карантин.

У Львові до 3 квітня призупиняють навчання у всіх навчальних закладах: школах, дитячих садках, закладах позашкільної освіти. Таке рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань ТЕБ та НС під час позапланового засідання. Сьогодні також оголосили про обмежувальні заходи на території Івано-Франківської ОТГ – з 12 до 22 березня.

На позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у мерії Львові ухвалено низку заходів, які впровадять на території міста, щоб убезпечити мешканців від поширення респіраторних захворювань, зокрема вірусу COVID-2019.

Згідно з рішенням комісії, з 12 березня до 3 квітня призупиняють навчання у всіх навчальних закладах (школах, дитячих садочках, закладах позашкілля).

Упродовж так званого перехідного періоду, 12-13 березня, вчителів мають бути присутні у школах, а вихователі – в дошкільних закладах, щоб забезпечити прийом дітей без організації навчального процесу. Відпрацювання навчального матеріалу радять проводити з використанням технологій електронного навчання.

З огляду на зупинення навчального процесу, роботодавцям рекомендують за змоги організувати батькам неповнолітніх дітей роботу в дистанційному режимі.

Також у місті вводять обмеження на проведення культурно-масових і спортивних заходів. Форуми, фестивалі та інші планові заходи рекомендують перенести.

У громадському транспорті, торгових центрах тощо посилять дезінфекційні заходи. Керівникам торгівельних мереж, торгівельно-розважальних центрів рекомендовано: не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного захворювання; забезпечити проведення обробки антисептичними засобами приміщення, торговельних закладів, закладів харчування, тощо; провести роз’яснювальної роботи серед працівників про заходи щодо запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19; посилити дезінфекційний режим (проводити вологих прибирань з використанням дезінфікуючих засобів в торговельних закладах та закладах харчування, забезпечити постійну наявність антисептичних засобів для обробки рук, тощо).

Управління соцзахисту департаменту гуманітарної політики ЛМР має забезпечити контроль за людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями, які залишилися без піклування, організувати додому доставку продуктів харчування, ліків тощо.

Окрім того, вирішено заборонити відрядження працівників Львівської міської ради та підпорядкованих установ, організацій і підприємств за кордон. Рекомендовано вжити заходів задля перенесення запланованих групових поїздок і відряджень за кордон дітей та молоді.

У лікарнях також запровадять обмежувальні щодо відвідування пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, сьогодні на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили оголосити про карантин і на території Івано-Франківської ОТГ. Обмежувальні заходи триватимуть починаючи з 12 і до 22 березня.

Під карантин потрапляють освітні заклади, які фінансуються з міського бюджету: дитячі садочки, школи, професійно-технічні училища.

Роботодавцям при плануванні роботи рекомендували враховувати карантинні заходи. Також у Франківську рекомендують скасувати масові заходи у закритих приміщеннях, посилити дезінфекційні заходи в громадському транспорті, магазинах, на ринках тощо. Так само буде обмежено відвідування пацієнтів у лікарнях, поліклініках, геріатричних пансіонатах.