Вандали потрощили вагон дизель-поїзда Львів – Сокаль.


Невідомі особи влаштували погром у салоні вагона приміського поїзда № 6056 сполученням «Львів – Сокаль». Вони повиламували сидіння та потрощили ними шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей, – повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

 

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

 

Як розповіли в Укрзалізниці, вандали влаштували трощу під час руху поїзда ввечері 8 березня. Свої дії вони зняли на відео, яким, вочевидь, вирішили похизуватися в соціальних мережах.

 

Колаж зі скріншотів відео на сторінці Укрзалізниці у facebook

 

Виявивши пошкодження, залізничники повідомили про цей випадок працівників національної поліції, які прибули на кінцеву станцію Сокаль. Але хуліганів у поїзді поліцейські вже не застали. Тепер правоохоронці провадять розслідування цього випадку та встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму завданих збитків і визначають обсяги додаткових відновлювальних робіт.

 

Для довідки:

 

Упродовж минулого року в господарстві приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» було зафіксовано 21 випадок пошкодження, розукомплектування, умисного псування обладнання та крадіжок елементів моторвагонного рухомого складу.

 

Загальна сума збитків, яких завдали злодії, хулігани та недбалі пасажири, становить майже 220 тисяч гривень. Окрім матеріальних втрат, такі вчинки становлять серйозну загрозу безпеці руху потягів, а також життю та здоров’ю пасажирів і персоналу магістралі.

10.03.2020

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