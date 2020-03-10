Вандали потрощили вагон дизель-поїзда Львів – Сокаль.



Невідомі особи влаштували погром у салоні вагона приміського поїзда № 6056 сполученням «Львів – Сокаль». Вони повиламували сидіння та потрощили ними шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей, – повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Як розповіли в Укрзалізниці, вандали влаштували трощу під час руху поїзда ввечері 8 березня. Свої дії вони зняли на відео, яким, вочевидь, вирішили похизуватися в соціальних мережах.

Колаж зі скріншотів відео на сторінці Укрзалізниці у facebook

Виявивши пошкодження, залізничники повідомили про цей випадок працівників національної поліції, які прибули на кінцеву станцію Сокаль. Але хуліганів у поїзді поліцейські вже не застали. Тепер правоохоронці провадять розслідування цього випадку та встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму завданих збитків і визначають обсяги додаткових відновлювальних робіт.