Бойовики здійснили спробу наступу під Пісками; є загиблий.

 

Контрольовані Росією бойові загони вранці у вівторок заатакували позиції Збройних Сил України в районі селища Піски, на Донецькому напрямку. Бойовики використали протитанковий ракетний комплекс і підбили вантажівку ЗСУ. Підтверджено факт загибелі одного українського військовика; жертв може бути більше.

 

 

"Російські окупанти вели вогонь по позиціям Об’єднаних сил із застосуванням забороненого "мінськими угодами" озброєння, зокрема, з мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю... Крім того, противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників", – поінформували у штабі.

 

Командування ООС повідомило, що бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи ООС використовували "наявні вогневі засоби" та дали російським агресорам "адекватну відповідь".

 

Як уточнила пресслужба Міністерства оборони, "згідно з попередньою (станом на 12:30) інформацією, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, четверо зазнали поранень".

 

Противник пішов на українські позиції приблизно о 9:30; було три хвилі обстрілів.

 

Натомість ТСН.ua інформує: Внаслідок обстрілу постраждали одинадцятеро українських бійців, їх було евакуйовано медичною службою. Ще двоє бійців померли.

 

Упродовж березня бойовики вже чотири рази атакували автомобілі ЗСУ із протитанкових ракетних комплексів. У неділю, 8 березня, внаслідок влучання такої ракети загинув один воїн.

 

10.03.2020

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