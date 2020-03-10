Бойовики здійснили спробу наступу під Пісками; є загиблий.

Контрольовані Росією бойові загони вранці у вівторок заатакували позиції Збройних Сил України в районі селища Піски, на Донецькому напрямку. Бойовики використали протитанковий ракетний комплекс і підбили вантажівку ЗСУ. Підтверджено факт загибелі одного українського військовика; жертв може бути більше.

"Російські окупанти вели вогонь по позиціям Об’єднаних сил із застосуванням забороненого "мінськими угодами" озброєння, зокрема, з мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю... Крім того, противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників", – поінформували у штабі.

Командування ООС повідомило, що бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи ООС використовували "наявні вогневі засоби" та дали російським агресорам "адекватну відповідь".

Як уточнила пресслужба Міністерства оборони, "згідно з попередньою (станом на 12:30) інформацією, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, четверо зазнали поранень".

Противник пішов на українські позиції приблизно о 9:30; було три хвилі обстрілів.

Натомість ТСН.ua інформує: Внаслідок обстрілу постраждали одинадцятеро українських бійців, їх було евакуйовано медичною службою. Ще двоє бійців померли.

Упродовж березня бойовики вже чотири рази атакували автомобілі ЗСУ із протитанкових ракетних комплексів. У неділю, 8 березня, внаслідок влучання такої ракети загинув один воїн.