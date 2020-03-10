У Мінкульті вважають недоцільною передачу праху Кузнєцова в Росію.

Розгляд питання ексгумації та передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова наразі є недоцільним і передчасним. Таку відповідь отримала львівська мерія від Міністерства культури, молоді та спорту України щодо ексгумації та передачі останків героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова Російській Федерації.

У міністерстві також зазначили, що будь-які контакти з державою агресором є небажаними, – повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

«При розгляді даного питання доцільно враховувати дію постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VІІІ «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав про визнання Російської Федерації державою-агресором».

У зв’язку з цим, в умовах російсько-української війни, яка триває, будь-які офіційні контакти України з державою агресором, у тому числі пов’язані з історичним минулим, є небажаними, оскільки можуть мати негативні суспільно-політичні наслідки. Тому розгляд питання ексгумації і передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова на даний час є недоцільним і передчасним», – йдеться в листі Мінкульту.

Нагадаємо, 7 лютого на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради мали розглядати рішення «Про перепоховання праху Кузнєцова М. І.». Проте розгляд рішення перенесли до часу отримання відповіді з цього приводу від СБУ й відповідних міністерств.

«Я розумію, що є рішення суду і ми зобов’язані це питання розглядати. Та його потрібно розглядати в рамках державної політики. Ми знаємо, як багато наших хлопців сьогодні знаходяться в полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб по цьому питанню була чітка позиція Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, і якщо це допоможе визволити наших хлопців, то ми однозначно будемо рухатися в напрямку політики нашої держави. Отримавши від них відповідні листи, ми вернемося до розгляду цього питання. Їхня відповідь буде публічною, і ми в цій залі будемо це обговорювати», – зазначив тоді Садовий.

Натомість голова Українського інституту національної пам’яті України Антон Дробович зауважив, що вважає неприйнятним вимагати у Росії повернення полонених в обмін на останки Кузнєцова.

«Інститут нацпам’яті рекомендував віддати останки Кузнєцова, якщо є запит родичів. І взагалі, виходячи з духу міжнародних угод та міжнародного права, які охороняють гідність померлих людей, незалежно від того, в яких військах вони воювали, не варто пов’язувати повернення останків родичам з обміном на людей чи гроші», – сказав Дробович.

Питання про перепоховання праху Кузнєцова з пагорба Слави у Львові на Широкорєчєнський військово-меморіальний комплекс міста Єкатеринбург РФ мали розглядати на виконання рішення адміністративного суду та рішення Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій від 27.10.2017 р. До суду звернулася племінниця Кузнєцова Маргарита Брюханова, яка хоче забрати прах дядька зі Львова.