У Мінкульті вважають недоцільною передачу праху Кузнєцова в Росію.

 

Розгляд питання ексгумації та передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова наразі є недоцільним і передчасним. Таку відповідь отримала львівська мерія від Міністерства культури, молоді та спорту України щодо ексгумації та передачі останків героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова Російській Федерації.

 

 

У міністерстві також зазначили, що будь-які контакти з державою агресором є небажаними, – повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

 

«При розгляді даного питання доцільно враховувати дію постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VІІІ «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав про визнання Російської Федерації державою-агресором».

 

У зв’язку з цим, в умовах російсько-української війни, яка триває, будь-які офіційні контакти України з державою агресором, у тому числі пов’язані з історичним минулим, є небажаними, оскільки можуть мати негативні суспільно-політичні наслідки. Тому розгляд питання ексгумації і передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова на даний час є недоцільним і передчасним», – йдеться в листі Мінкульту.

 

 

Нагадаємо, 7 лютого на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради мали розглядати рішення «Про перепоховання праху Кузнєцова М. І.». Проте розгляд рішення перенесли до часу отримання відповіді з цього приводу від СБУ й відповідних міністерств.

 

«Я розумію, що є рішення суду і ми зобов’язані це питання розглядати. Та його потрібно розглядати в рамках державної політики. Ми знаємо, як багато наших хлопців сьогодні знаходяться в полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб по цьому питанню була чітка позиція Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, і якщо це допоможе визволити наших хлопців, то ми однозначно будемо рухатися в напрямку політики нашої держави. Отримавши від них відповідні листи, ми вернемося до розгляду цього питання. Їхня відповідь буде публічною, і ми в цій залі будемо це обговорювати», – зазначив тоді Садовий.

 

Натомість голова Українського інституту національної пам’яті України Антон Дробович зауважив, що вважає неприйнятним вимагати у Росії повернення полонених в обмін на останки Кузнєцова.

 

«Інститут нацпам’яті рекомендував віддати останки Кузнєцова, якщо є запит родичів. І взагалі, виходячи з духу міжнародних угод та міжнародного права, які охороняють гідність померлих людей, незалежно від того, в яких військах вони воювали, не варто пов’язувати повернення останків родичам з обміном на людей чи гроші», – сказав Дробович.

 

Питання про перепоховання праху Кузнєцова з пагорба Слави у Львові на Широкорєчєнський військово-меморіальний комплекс міста Єкатеринбург РФ мали розглядати на виконання рішення адміністративного суду та рішення Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій від 27.10.2017 р. До суду звернулася племінниця Кузнєцова Маргарита Брюханова, яка хоче забрати прах дядька зі Львова.

 

Для довідки:

 

Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, партизан. Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянського командування, які мали на меті викликати терор у відповідь з боку німецької окупаційної влади проти українського населення – вбивав керівників німецької адміністрації в Рівному – столиці Райхскомісаріату Україна, та Львові – адміністративному центрі дистрикту «Галичина».

 

Особисто вбив декількох вищих офіцерів та високопоставлених чиновників окупаційної адміністрації нацистської Німеччини. Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).

 

Загинув 8 березня 1944 року в с. Боратин (тепер – Бродівський район). За однією з версій, підірвав себе на гранаті, за іншою – загинув у перестрілці. 

 

Могилу Кузнєцова у Львові не раз розмальовували вандали, а торік з неї викрали бронзовий барельєф.

 

10.03.2020

До теми

«Варвари» біля воріт
Роман Лехнюк
Бути варварами біля воріт цивілізації з ознаками занепаду має і свої переваги.
09.03.20 | | Дискурси
Незручна правда про ваше автентичне “Я”
Дженніфер Бір
Парадокс автентичності у тому, що насправді вона чимось схожа на конформізм. 
09.03.20 | | Наука
Наш Санчо Панса
Ілько ЛЕМКО
Некомпетентність влади зашкалює. Але ж хіба Зеленський на посаді президента – особа більш ганебна, неприйнятна і парадоксальна, аніж, наприклад, Янукович?
08.03.20 | | Дискурси
Генетична таємниця нічного бачення
Компактні ДНК-органели покращують зір ссавців, активних вночі.
08.03.20 | | Наука
Закатрупити митця
Микола Глібович
Художник цінний не тим, що він гарно малює, а якраз ідеями і своїм сприйняттям світу, своєю свободою і невичерпними можливостями. І виставка «Руки і світ мистецтва» Володимира Костирка є кунсткамерою з історіями митців, які це підтверджують.
08.03.20 | | Штука
Пролітаючи над:... церква у Млинах
Ігор МАРТИНІВ
Відзначаємо 205-ту річницю із дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького. У нашому циклі "Пам'ятки Галичини" — церковця, в якій парохував композитор.
08.03.20 | | Галичина
Тільки в Галичині
Юстина Добуш
Яка б подія не відбулась, завжди десь збоку мають бути вони – забичені рагулі, сепаратисти, лицемірні, взагалі просто найгірші люди на землі – галичани
06.03.20 | | Дискурси
Гра в портфелики
Остап СЕМЕРАК
В Україні триває демонтаж державності. Цю політику здійснює не тільки уряд, а й Президент. Не впевнений, чи Президент це усвідомлює…
06.03.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.