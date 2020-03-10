У Мінкульті вважають недоцільною передачу праху Кузнєцова в Росію.

Розгляд питання ексгумації та передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова наразі є недоцільним і передчасним. Таку відповідь отримала львівська мерія від Міністерства культури, молоді та спорту України щодо ексгумації та передачі останків героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова Російській Федерації.
У міністерстві також зазначили, що будь-які контакти з державою агресором є небажаними, – повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.
«При розгляді даного питання доцільно враховувати дію постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VІІІ «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав про визнання Російської Федерації державою-агресором».
У зв’язку з цим, в умовах російсько-української війни, яка триває, будь-які офіційні контакти України з державою агресором, у тому числі пов’язані з історичним минулим, є небажаними, оскільки можуть мати негативні суспільно-політичні наслідки. Тому розгляд питання ексгумації і передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова на даний час є недоцільним і передчасним», – йдеться в листі Мінкульту.
Нагадаємо, 7 лютого на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради мали розглядати рішення «Про перепоховання праху Кузнєцова М. І.». Проте розгляд рішення перенесли до часу отримання відповіді з цього приводу від СБУ й відповідних міністерств.
«Я розумію, що є рішення суду і ми зобов’язані це питання розглядати. Та його потрібно розглядати в рамках державної політики. Ми знаємо, як багато наших хлопців сьогодні знаходяться в полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії, тому дуже важливо, щоб по цьому питанню була чітка позиція Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ, і якщо це допоможе визволити наших хлопців, то ми однозначно будемо рухатися в напрямку політики нашої держави. Отримавши від них відповідні листи, ми вернемося до розгляду цього питання. Їхня відповідь буде публічною, і ми в цій залі будемо це обговорювати», – зазначив тоді Садовий.
Натомість голова Українського інституту національної пам’яті України Антон Дробович зауважив, що вважає неприйнятним вимагати у Росії повернення полонених в обмін на останки Кузнєцова.
«Інститут нацпам’яті рекомендував віддати останки Кузнєцова, якщо є запит родичів. І взагалі, виходячи з духу міжнародних угод та міжнародного права, які охороняють гідність померлих людей, незалежно від того, в яких військах вони воювали, не варто пов’язувати повернення останків родичам з обміном на людей чи гроші», – сказав Дробович.
Питання про перепоховання праху Кузнєцова з пагорба Слави у Львові на Широкорєчєнський військово-меморіальний комплекс міста Єкатеринбург РФ мали розглядати на виконання рішення адміністративного суду та рішення Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій від 27.10.2017 р. До суду звернулася племінниця Кузнєцова Маргарита Брюханова, яка хоче забрати прах дядька зі Львова.
10.03.2020
Для довідки:
Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, партизан. Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянського командування, які мали на меті викликати терор у відповідь з боку німецької окупаційної влади проти українського населення – вбивав керівників німецької адміністрації в Рівному – столиці Райхскомісаріату Україна, та Львові – адміністративному центрі дистрикту «Галичина».
Особисто вбив декількох вищих офіцерів та високопоставлених чиновників окупаційної адміністрації нацистської Німеччини. Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
Загинув 8 березня 1944 року в с. Боратин (тепер – Бродівський район). За однією з версій, підірвав себе на гранаті, за іншою – загинув у перестрілці.
Могилу Кузнєцова у Львові не раз розмальовували вандали, а торік з неї викрали бронзовий барельєф.