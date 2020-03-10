Трамп відмовився прилетіти до Москви на парад 9 травня.

Через коронавірус від відвідин Росії можуть відмовитися й інші західні політики.

 

 

У Кремлі через дипломатичні канали отримали інформацію про те, що президент США Дональд Трамп не зможе відвідати Москву для участі в заходах, присвячених 75-й річниці перемоги. Першою про це повідомила російська газета «Коммерсантъ» з покликом на два джерела в Кремлі.

 

Пізніше інформацію про те, що Трамп не приїде до Москви, підтвердив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. «Дійсно, через дипломатичні канали ми отримали інформацію про те, що президент не приїде», – сказав Пєсков. Він додав, що в Кремлі поки що не знають, на якому рівні будуть репрезентовані Сполучені Штати на цих заходах.

 

Російська влада надіслала запрошення на 9 травня багатьом іноземним лідерам і керівникам міжнародних організацій. Низка з них вже підтвердили свою участь, включно з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, президентами Франції, Чехії, Сербії, Болгарії та лідерами кількох країн СНД.

 

Нагадаємо, що в інтерв'ю для проекту ТАСС «20 запитань Володимирові Путіну» російський лідер зазначив: «Я думаю, що для наших колишніх союзників з антигітлерівської коаліції це і внутрішньополітично, і в моральному сенсі було б правильно – до нас приїхати. Ми чекаємо і будемо втішені, якщо вони приїдуть. Якщо ні – це їхній вибір. Але це, мені здається, для них було б помилкою».

 

Як застерігають експерти, плани західних політиків, котрі дали згоду приїхати до Москви на 9 травня, ще можуть змінитися з огляду на ситуацію з коронавірусом.

10.03.2020

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