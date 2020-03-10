США розпочали виведення військ з Афганістану.

Тим часом у Кабулі панує двовладдя.

Сполучені Штати розпочали першу фазу виведення військ з Афганістану в рамках мирної угоди з радикальним ісламістським рухом «Талібан». Про це повідомив речник американського контингенту в цій країні Сонні Леджетт (Sonny Leggett). За його словами, на першому етапі Пентаґон пообіцяв зменшити кількість своїх військовиків, дислокованих в країні, з нинішніх близько 13 тисяч до 8,6 тисяч.

Це повинно відбутися упродовж 135 днів з моменту підписання угоди в Досі, тобто з 28 лютого. При цьому, згідно зі заявою Леджетта, американські вояки продовжуватимуть брати участь в антитерористичних операціях проти «Аль-Каїди» й «Ісламської держави», а також надавати підтримку афганським силам безпеки.

В обмін на часткове виведення американських військ рух «Талібан» повинен надати гарантії того, що він боротиметься з ісламістами і почне мирні перемовини з афганським урядом в Кабулі. Якщо таліби виконають свої зобов'язання, США готові вивести всі свої війська і війська своїх союзників протягом 14 місяців.

Угода також передбачає звільнення п’яти тисяч ув'язнених талібів. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, з покликом на свої джерела, президент Афганістану Ашраф Гані планує оголосити про звільнення щонайменше однієї тисячі осіб вже в найближчі дні, щоб почати переговори з представниками «Талібану».

Скорочення американської військової присутності відбувається на тлі посилення внутрішньополітичного конфлікту в Кабулі. Свого часу виборча комісія Афганістану оголосила, що на виборах з невеликим відривом переміг чинний президент Ашраф Гані, проте його суперник, прем'єр-міністр країни Абдулла Абдулла також заявив про перемогу і звинуватив прихильників Гані у фальсифікаціях. Ашраф Гані дев’ятого березня був приведений до президентської присяги через майже півроку після виборів. Однак його конкурент, голова уряду Абдулла Абдулла в той же час провів свою власну церемонію інавґурації. Протистояння між двома політиками може підірвати позиції влади на перемовинах з талібами.