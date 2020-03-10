Bloomberg: Заміна уряду в Україні впливає на затримку кредиту МВФ.

Переговори України із Міжнародним валютним фондом затримуються через відставку Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Новий кредит у розмірі 5,5 мільярдів дол затримувався місяцями, частково через занепокоєння щодо впливу магнатів на уряд", – тлумачить Bloomberg.

Видання пише, що уряд Гончарука подобався інвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Натомість нині інвестори бояться, що з новим урядом до політики може повернутися вплив олігархів.

"У нового уряду є достатньо можливостей довести, що сумніви невиправдані", – резюмує видання.

Тим часом, інестиційна компанія Concordе Capital висловила рекомендацію уникати вкладень в держоблігації до того часу, поки не надійде позитивне повідомлення від МВФ.

Повідомляється, що після зміни уряду зріс ризик безперешкодної співпраці України з МВФ. "Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році", – зазначено у звіті.

У компанії вважають, що одним із ключових наслідків перестановок в Кабміні є зростання ризиків популістської політики замість структурних реформ і повернення контролю над прийняттям рішень олігархами.

Concordе Capital додає: "Якщо основною вимогою фонду залишиться прийняття закону, який перешкоджає денаціоналізації "Приватбанку", шанс на угоду буде", – цитує видання "Економічна правда".