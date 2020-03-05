У Білогорщі вшанували пам’ять Романа Шухевича.



Сьогодні в мікрорайоні Білогорща у Львові відбулися заходи з ушанування пам’яті головнокомандувача УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича. Саме в Білогорщі (тоді це було село біля Львова) 70 років тому, 5 березня 1950-го, вбили Шухевича.

Фото: loda.gov.ua

До меморіальних заходів долучилися представники влади та громадськість, священнослужителі. Присутні поклали квіти до пам’ятника Романові Шухевичу, спільно виконали Державний Гімн України, а духівництво здійснило Чин панахиди. Опісля відбулося громадське віче.

«Сьогодні – день 70-річчя, коли в нерівному бою Роман Шухевич поклав свою голову за волю і за кращу долю України, народу, всіх нас. Сьогодні ми відзначаємо не тільки день пам’яті Романа Шухевича. Але й, по правді, день пам'яті усіх тих, які загинули. Тих, які вибрали шлях волі та незалежності. Вони боролися за перемогу майбутнього, перемогу українського народу. І перемогла ця ідея. Тепер ті самі хлопці, в жилах яких тече та сама кров, яка текла в жилах їхніх дідів і батьків, боронять нас на сході», – сказав син Романа Шухевича Юрій-Богдан Шухевич.

Фото: loda.gov.ua

У Тернополі сьогодні також згадували про Романа Шухевича. Зокрема, депутати облради розпочали сесію з хвилини мовчання в пам’ять про генерал-хорунжого.

Фото: te-rada.org

А в Тернопільському обласному художньому музеї відкрили філателістичну виставку «Від столиці воюючої України, села Бишки на Тернопільщині, до столиці незалежної України, Київ», яку приурочили головнокомандувачеві УПА. На виставці представили рідкісні марки, листівки та конверти – близько пів тисячі експонатів, – повідомив TV4.te.ua.

Фото: soroka.ternopil.ua

В Івано-Франківську сьогодні відбулося віче в честь 70-х роковин від дня загибелі Романа Шухевича. Меморіальні заходи відбулися біля пам’ятника Роману Шухевичу на однойменній вулиці, біля гімназії №2. Присутні поклали до пам’ятника вінки і квіти, священнослужителі відслужили панахиду. А актори розіграли постановку в образах Романа Шухевича та Степана Бандери, – поінформував «Галицький кореспондент».

«Нам всім просто необхідно ніколи не втрачати згадку про видатні події минувшини, а особливо зараз... у такий важкий для нашої держави час. Наш обов'язок – завжди пам’ятати про національно-визвольні змагання», – зазначив під час віча міський голова Руслан Марцінків.