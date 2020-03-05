15 храмів Франківщини увійдуть до транскордонного туристичного маршруту.



На Івано-Франківщині визначили 15 дерев’яних храмів, які пропонують включити до Шляху дерев’яної архітектури Карпат. Такий маршрут створюють у рамках проєкту «Транскордонна стежка дерев’яної архітектури – це шанс зберегти унікальну спадщину польсько-української прикордонної культурної спадщини».

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці у Коломиї. Фото: kolomyia.today

Як повідомили в управлінні міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА, до переліку запропонували такі церкви, розташовані на території області:

1. Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (с. Тисів)

2. Церква Зішестя Святого Духа (м. Рогатин)

3. Церква Святого Василія Великого (с. Черче)

4. Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (м. Коломия)

5. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Нижній Вербіж)

6. Церква Преображення Господнього (с. Спас Коломийського району)

7. Церква Воздвиження Чесного Хреста (с. Микитинці Косівського району)

8. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Пістинь Косівського району)

9. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Криворівня)

10. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с-ще Верховина)

11. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с-ще Ворохта)

12. Церква Святого Дмитрія (с. Татарів)

13. Церква Пресвятої Трійці (с. Микуличин)

14. Монастир Святого пророка Іллі (прис. Дора, м. Яремче)

15. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Гвізд Надвірнянського району).

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні. Фото: anderver.livejournal.com

Зазначимо, створення нового транскордонного маршруту для туристів передбачено проєктом міжнародної технічної допомоги «Транскордонна стежка дерев’яної архітектури – це шанс зберегти унікальну спадщину польсько-української прикордонної культурної спадщини».

Завдяки такому маршруту на території України отримають гарну промоцію та належну підтримку найцінніші дерев’яні сакральні об’єкти Львівщини, Закарпаття й Івано-Франківщини.

Проєкт реалізують за фінансової підтримки ЄС у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 Підкарпатська регіональна туристична організація (PL) та Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” (UA) у партнерстві з 11 установами.

До нового транскордонного маршруту дерев’яної архітектури, який розробляють у рамках проєкту, планують включити 163 об’єкти (127 – у Підкарпатському воєводстві та 36 – на території України).

Для довідки:

Дерев'яні церкви на українських та польських землях є унікальним явищем, тісно пов'язаним із загальними ідеологічними цінностями та місцевими будівельними традиціями. Застосовувані в них у специфічний спосіб конструкція (зруб) та архітектурні форми можуть бути однозначно віднесені до спільної групи об'єктів, створюючи унікальний анклав, розташований на стику східної і західної культур.

У червні 2013 р., відповідно до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, дерев’яні церкви польського та українського регіону Карпат було внесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

З українського боку це:

1. Ансамбль пам’ятки архітектури 1745 р. собору Св. Архистратига Михайла в с. Ужку, Великоберезнянського р-ну, Закарпатської обл.

2. Ансамбль пам’ятки архітектури 1813–1824 рр. церкви Вознесення Господнього (Струківської) в с. Ясіні, Рахівського р-ну, Закарпатської обл.

3. Ансамбль пам’ятки архітектури 1808 р. церкви Різдва Пресвятої Богородиці в с. Нижньому Вербіжі, Коломийського р-ну, Івано-Франківської обл.

4. Ансамбль пам’ятки архітектури 1598 р. церкви Зіслання Святого Духа в м. Рогатині, Івано-Франківської обл.

5. Ансамбль пам’ятки архітектури 1670–1678 рр. церкви Св. Юра в м. Дрогобичі, Львівської обл.

6. Пам’ятка архітектури 1720 р. церква Пресвятої Трійці в м. Жовкві, Львівської обл.

7. Ансамбль пам’ятки архітектури 1502–1600 рр. церкви Зіслання Святого Духа в с. Потеличі, Жовківського р-ну, Львівської обл.

8. Ансамбль пам’ятки архітектури 1838–1902 рр. собору Пресвятої Богородиці в с. Маткові, Турківського р-ну, Львівської обл.