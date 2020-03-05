15 храмів Франківщини увійдуть до транскордонного туристичного маршруту.


На Івано-Франківщині визначили 15 дерев’яних храмів, які пропонують включити до Шляху дерев’яної архітектури Карпат. Такий маршрут створюють у рамках проєкту «Транскордонна стежка дерев’яної архітектури – це шанс зберегти унікальну спадщину польсько-української прикордонної культурної спадщини».

 

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці у Коломиї. Фото: kolomyia.today

 

Як повідомили в управлінні міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА, до переліку запропонували такі церкви, розташовані на території області:

 

1. Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (с. Тисів)

2. Церква Зішестя Святого Духа (м. Рогатин)

3. Церква Святого Василія Великого (с. Черче)

4. Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії (м. Коломия)

5. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Нижній Вербіж)

6. Церква Преображення Господнього (с. Спас Коломийського району)

7. Церква Воздвиження Чесного Хреста (с. Микитинці Косівського району)

8. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Пістинь Косівського району)

9. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с. Криворівня)

10. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с-ще Верховина)

11. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (с-ще Ворохта)

12. Церква Святого Дмитрія (с. Татарів)

13. Церква Пресвятої Трійці (с. Микуличин)

14. Монастир Святого пророка Іллі (прис. Дора, м. Яремче)

15. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (с. Гвізд Надвірнянського району).

 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні. Фото: anderver.livejournal.com

 

Зазначимо, створення нового транскордонного маршруту для туристів передбачено проєктом міжнародної технічної допомоги «Транскордонна стежка дерев’яної архітектури – це шанс зберегти унікальну спадщину польсько-української прикордонної культурної спадщини».

 

Завдяки такому маршруту на території України отримають гарну промоцію та належну підтримку найцінніші дерев’яні сакральні об’єкти Львівщини, Закарпаття й Івано-Франківщини.

 

Проєкт реалізують за фінансової підтримки ЄС у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 Підкарпатська регіональна туристична організація (PL) та Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” (UA) у партнерстві з 11 установами.

 

До нового транскордонного маршруту дерев’яної архітектури, який розробляють у рамках проєкту, планують включити 163 об’єкти (127 – у Підкарпатському воєводстві та 36 – на території України).

 

 

Для довідки: 

 

Дерев'яні церкви на українських та польських землях є унікальним явищем, тісно пов'язаним із загальними ідеологічними цінностями та місцевими будівельними традиціями. Застосовувані в них у специфічний спосіб конструкція (зруб) та архітектурні форми можуть бути однозначно віднесені до спільної групи об'єктів, створюючи унікальний анклав, розташований на стику східної і західної культур.

 

У червні 2013 р., відповідно до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, дерев’яні церкви польського та українського регіону Карпат було внесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 

З українського боку це:

 

1. Ансамбль пам’ятки архітектури 1745 р. собору Св. Архистратига Михайла в с. Ужку, Великоберезнянського р-ну, Закарпатської обл.

2. Ансамбль пам’ятки архітектури 1813–1824 рр. церкви Вознесення Господнього (Струківської) в с. Ясіні, Рахівського р-ну, Закарпатської обл.

3. Ансамбль пам’ятки архітектури 1808 р. церкви Різдва Пресвятої Богородиці в с. Нижньому Вербіжі, Коломийського р-ну, Івано-Франківської обл.

4. Ансамбль пам’ятки архітектури 1598 р. церкви Зіслання Святого Духа в м. Рогатині, Івано-Франківської обл.

5. Ансамбль пам’ятки архітектури 1670–1678 рр. церкви Св. Юра в м. Дрогобичі, Львівської обл.

6. Пам’ятка архітектури 1720 р. церква Пресвятої Трійці в м. Жовкві, Львівської обл.

7. Ансамбль пам’ятки архітектури 1502–1600 рр. церкви Зіслання Святого Духа в с. Потеличі, Жовківського р-ну, Львівської обл.

8. Ансамбль пам’ятки архітектури 1838–1902 рр. собору Пресвятої Богородиці в с. Маткові, Турківського р-ну, Львівської обл.

05.03.2020

До теми

Де ділися шляхетські герби?
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Загадки меморіальної таблиці з гербами власників Сатанова – «Лелівою» княгині Сєнявської та «Погонею» князя Чарторийского – в Свято-Троїцькому монастирі
04.03.20 | | Минуле
Українізувати мегаполіси
Назарій Заноз
Потрібен масовий привабливий міт, міський україноцентричний міт, котрий замінить старі совіцькі парадигми й лекала. Міт, котрий інтерпретуватимуть та розвиватимуть вже інші митці
03.03.20 | | Дискурси
Повернення в Берлін
Маріо Варґас Льйоса
Досить мені прибути в аеропорт чи на вокзал, і я відразу ж знаю, приймає мене місто чи відштовхує
03.03.20 | | Дискурси
Найбільший вибух у Всесвіті
Вибух у суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20 | | Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20 | >>>> | У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Нульовий пацієнт
Олександр Ірванець
Тож хто він, наш Нульовий Пацієнт? Сам президент? Депутати з 8-9 класами освіти? Чи академік-історик, який має звання в Російській академії наук?
02.03.20 | | Дискурси
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.