ВР затвердила новий Кабмін без міністрів економіки і енергетики.

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля затвердила персональний склад Кабінету Міністрів України. При тім низка посад залишається вакантними.
За призначення членів Кабінету Міністрів на пленарному засіданні в середу ввечері проголосувало 277 народних депутатів.
Так, віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації України залишився Михайло Федоров.
Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Вадим Пристайко.
Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексій Резніков.
Міністр соціальної політики – Марина Лазебна.
Міністр внутрішніх справ України – Арсен Аваков.
Міністр молоді та спорту України – Вадим Гутцайт.
Міністр інфраструктури України – Владислав Криклій.
Міністр у справах ветеранів України – Сергій Бессараб.
Міністр юстиції України – Денис Малюська.
Міністр Кабінету Міністрів – Олег Немчінов.
Міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов.
Міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець.
Міністр фінансів України – Ігор Уманський.
Також за поданням Президента України міністром оборони України призначений Андрій Таран (285 голосів), а міністром закордонних справ України – Дмитро Кулеба (288 "за").
Зі слів Дениса Шмигаля, наразі у Кабміні залишаються вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.
05.03.2020