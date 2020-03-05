ВР затвердила новий Кабмін без міністрів економіки і енергетики.

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля затвердила персональний склад Кабінету Міністрів України. При тім низка посад залишається вакантними.

За призначення членів Кабінету Міністрів на пленарному засіданні в середу ввечері проголосувало 277 народних депутатів.

Так, віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації України залишився Михайло Федоров.

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Вадим Пристайко.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексій Резніков.

Міністр соціальної політики – Марина Лазебна.

Міністр внутрішніх справ України – Арсен Аваков.

Міністр молоді та спорту України – Вадим Гутцайт.

Міністр інфраструктури України – Владислав Криклій.

Міністр у справах ветеранів України – Сергій Бессараб.

Міністр юстиції України – Денис Малюська.

Міністр Кабінету Міністрів – Олег Немчінов.

Міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов.

Міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець.

Міністр фінансів України – Ігор Уманський.

Також за поданням Президента України міністром оборони України призначений Андрій Таран (285 голосів), а міністром закордонних справ України – Дмитро Кулеба (288 "за").

Зі слів Дениса Шмигаля, наразі у Кабміні залишаються вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.