ВР затвердила новий Кабмін без міністрів економіки і енергетики.

 

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля затвердила персональний склад Кабінету Міністрів України. При тім низка посад залишається вакантними.

 

 

За призначення членів Кабінету Міністрів на пленарному засіданні в середу ввечері проголосувало 277 народних депутатів.

 

Так, віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації України залишився Михайло Федоров.

 

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Вадим Пристайко.

 

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексій Резніков.

 

Міністр соціальної політики – Марина Лазебна.

 

Міністр внутрішніх справ України – Арсен Аваков.

 

Міністр молоді та спорту України – Вадим Гутцайт.

 

Міністр інфраструктури України – Владислав Криклій.

 

Міністр у справах ветеранів України – Сергій Бессараб.

 

Міністр юстиції України – Денис Малюська.

 

Міністр Кабінету Міністрів – Олег Немчінов.

 

Міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов.

 

Міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець.

 

Міністр фінансів України – Ігор Уманський.

 

Також за поданням Президента України міністром оборони України призначений Андрій Таран (285 голосів), а міністром закордонних справ України – Дмитро Кулеба (288 "за").

 

Зі слів Дениса Шмигаля, наразі у Кабміні залишаються вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.

 

05.03.2020

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