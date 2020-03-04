Денис Шмигаль – вісімнадцятий прем'єр-міністр України.

Верховна Рада України призначила керівником Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля. Шмигаль – вісімнадцятий прем'єр-міністр України.

За призначення Шмигаля на засіданні ВР у середу проголосував 291 народний депутат.

Від "Слуги народу" проголосувало 242 народних депутати, від групи "За майбутнє" – 18 депутатів, від групи "Довіра" – 17 депутатів, позафракційних – 14.

Проєвропейські опозиційні фракції ("Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос") та проросійська ("ОПЗЖ") не дали жодного голосу.

"Проти" – 59 депутатів, 46 утрималися, 9 не голосували.

Денис Шмигаль став вісімнадцятим прем'єр-міністром України. Шмигалю 44 роки. Львів'янин.

Виступаючи перед Верховною Радою, Шмигаль назвав першочерговими завданнями Кабінету Міністрів недопущення економічної і бюджетної кризи.

"Є ряд викликів, які нам потрібно вирішувати негайно. Це недопущення економічної і бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців. Є витрати, які ми повинні скоротити. Це стосується зарплат і премій посадових осіб, у тому числі міністрів нового уряду, членів низки наглядових рад та інших чиновників", – цитує УНІАН.

Зі слів Шмигаля, одним із першочергових завдань є погашення боргів із зарплати перед шахтарями. "Ми не маємо права відвертатися від людей, які щодня ризикують життям, і не допустимо знищення вугільної галузі", – сказав він.

Також кандидат на посаду прем'єра заявив, що необхідно посилити економічний блок уряду. "Він повинен забезпечити не тільки зростання промисловості та аграрного сектору, що важливо, але відчуття цього зростання кожному українцю. На цей момент ми побачили тільки зміцнення гривні, що вдарило, на жаль, на експорт, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців", – сказав Шмигаль.