США здійснили масований удар по позиціях талібів у Афганістані.

Це перша сутичка між американськими вояками і «Талібаном» після успішних перемовин між сторонами.

 

 

Американська авіація в середу, четвертого березня, завдала удару по силах руху «Талібан» у відповідь на їхній напад на афганські урядові війська в провінції Гільменд. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на представників американського командування.

 

Це сталося через кілька годин після заяви президента Дональда Трампа, що він провів «дуже добру розмову» з лідером талібів. Коментарів від «Талібану», так само як і даних про втрати, не надходило.

 

Офіційний представник командування американських сил в Афганістані полковник Сонні Леґґетт (Sonny Leggett) написав в Twitter, що йдеться про «оборонний удар» з метою зірвати атаку на блокпости афганських сил безпеки. «США як і раніше схиляються до мирного варіанту вирішення афганської проблеми, проте не знімають зі себе зобов'язань захищати своїх афганських союзників», – додав він.

 

Полковник Леґґетт заявив, що Вашингтон і Кабул виконують свою частину зобов'язань, а таліби, судячи з усього, готові змарнувати свій шанс. За його словами, тільки у вівторок таліби 43 рази чинили агресивні дії проти урядових контрольних постів в Гільменді. «Ми закликаємо Талібан припинити безглузді напади і дотримуватися своїх зобов'язань. Ми показали, що готові захистити наших партнерів, якщо буде потрібно», – написав він.

 

У ніч на середу  бойовики «Талібану» вчинили на півночі Афганістану два напади, внаслідок яких загинуло щонайменше 20 силовиків. Як мінімум 16 афганських солдатів загинули під час нападу талібів на військову базу в місті Кундузі. Внаслідок іншого нападу, таліби вбили чотирьох афганських поліціянтів, ще один був поранений.

 

Нагадаємо, що в суботу, 29 лютого, в столиці Катару Досі США і «Талібан» уклали угоду, покликану запустити мирний процес в Афганістані. Вашінґтон зобов'язався протягом 14 місяців вивести з країни свій 13-тисячний військовий контингент, а таліби – розпочати перемовини про політичне майбутнє Афганістану з визнаним світовим співтовариством урядом в Кабулі на чолі з президентом Ашрафом Гані.

04.03.2020

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