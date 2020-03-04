У Львові створили оперативний штаб із питань коронавірусу.


У Львові створили оперативний штаб, який інформуватиме про коронавірусну інфекцію та здійснюватиме оперативні заходи. До нього увійдуть представники з усіх сфер діяльності міста, – повідомила пресслужба ЛМР.

 

 

За словами мера Львова Андрія Садового, штаб створено, «щоб оперативно володіти ситуацією та робити все можливе, аби мешканці міста були в безпеці». Очолила штаб заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

 

Зазначимо, щоб запобігти поширенню респіраторних захворювань, у школах, дитсадках, лікарнях, соціальних установах та ЦНАПах міста, тобто в усіх адміністративних і комунальних закладах, які працюють з людьми, встановили антисептики для рук – настінні та диспенсери. Місто також звернеться до аеропорту й залізниці, щоб вони встановили більше станцій для гігієни рук.

 

 

У міських установах і житлових будинках розмістили інформаційні матеріали про коронавірус, а також підготували спеціальні брошури, які від завтра роздаватимуть дітям у навчальних закладах. Також завтра проведуть перше засідання міського оперативного штабу з питань коронавірусу й відбудеться зустріч зі священнослужителями, оскільки багато людей завжди є в церквах.

 

«Сьогодні ми проводимо наради з усіма керівниками садків, шкіл, спортивних шкіл і дитячих клубів, щоби ще раз застерегти. Ми підготували велику кількість інформаційних матеріалів і з понеділка розпочали проводити ранкові зустрічі з дітьми у школах і садочках, а тепер ще й починаємо уроки з того, що говоримо про особисту гігієну й важливість миття рук», – розповіла Галина Слічна.

 

На «Гарячій лінії міста Львова» діє окрема лінія, куди люди можуть за потреби зателефонувати й отримати необхідну інформацію щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема коронавірусу. Інформацію надає лікар-інфекціоніст.

 

Для додаткового захисту мешканців сімейні лікарі Львова виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла – більш ніж 38 градусів.

 

В Івано-Франківську ситуацію з коронавірусом і шляхи запобігання його поширенню обговорили сьогодні на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА. А в міській раді відбулося засідання спеціальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для медпрацівників області проводять онлайн-навчання для запобігання та надання невідкладної допомоги в разі виявлення захворювання. На Івано-Франківщині також розповсюджують інформаційні матеріали про ознаки хвороби та дії в разі недуги. У транспорті проводять дезінфекцію.

 

 

 

В обласній клінічній інфекційній лікарні працює «гаряча» телефонна лінія, звернувшись на яку, мешканці Прикарпаття можуть отримати інформацію про захворювання та алгоритм дій у випадку наявних ознак хвороби. Однак медичні працівники закладу охорони здоров’я просять прикарпатців телефонувати виключно за потреби.

 

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