ВООЗ закликала українців бути готовими: коронавірус піде далі.

 

Станом на ранок 4 березня до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшло шість повідомлень про підозру на COVID-19.

 

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

“Зараз в Україні перебуває на дослідженні шість підозр на коронавірусну інфекцію. Ці люди також ізольовані. Деякі зразки біологічного матеріалу знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі буде туди доставлено упродовж сьогоднішнього дня”, – повідомив Ляшко.

 

Зі слів чиновника, стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний.”Стан задовільний. Температури немає, станом на ранок була 36,8. Жодних симптомів розвитку пневмонії немає. Кашель послаблюється. Хворий почувається добре, але перебуває під наглядом лікарів”, – додав заступник міністра охорони здоров’я.

 

У Чернівцях до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох людей – чоловіка та жінку – з підозрою на коронавірус, повідомило Hromadske.

 

Пацієнтів привезли до лікарні на кареті "швидкої допомоги"; машину одразу відправили на дезінфекцію. Водії були вбрані у біокостюми.

 

Завідувачка відділення Валентина Мандреску повідомила, що у госпіталізованих гостре респіраторне захворювання. Наразі аналізи відправили у Чернівецький лабораторний центр, аби перевірити на грип.

 

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив на брифінґу в середу, що українцям слід готуватися: коронавірус поширюватиметься далі.

 

"Важливо наголосити на тому, що, найімовірніше, ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні, однак суть полягає у готовності галузі охорони здоров'я України протидіяти спалахам цього захворювання під час продовження реалізації реформи охорони здоров'я, під час модернізації, осучаснення стаціонарів, лікарень, відділень невідкладної допомоги, мова йде про всі заходи стримування та реагування на спалах коронавірусу", – сказав Ярно Хабіхт.

 

Він додав, що зареєстрований випадок захворювання "не є якоюсь неочікуваною ситуацією". "Необхідно відзначити спроможність до того, щоб його діагностували дуже швидко, що є свідченням злагодженої роботи [сектору] громадського здоров'я України", – сказав представник ВООЗ в Україні.

 

04.03.2020

До теми

Повернення в Берлін
Маріо Варґас Льйоса
Досить мені прибути в аеропорт чи на вокзал, і я відразу ж знаю, приймає мене місто чи відштовхує. З Берліном я з першої миті знав, що міг би прожити там усе життя.
03.03.20 | | Дискурси
Можливо, найбільший вибух у Всесвіті
Вибух у суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20 | | Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20 | >>>> | У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20 | | Штука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.