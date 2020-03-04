ВООЗ закликала українців бути готовими: коронавірус піде далі.

Станом на ранок 4 березня до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшло шість повідомлень про підозру на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє аґенція "Укрінформ".

“Зараз в Україні перебуває на дослідженні шість підозр на коронавірусну інфекцію. Ці люди також ізольовані. Деякі зразки біологічного матеріалу знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі буде туди доставлено упродовж сьогоднішнього дня”, – повідомив Ляшко.

Зі слів чиновника, стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний.”Стан задовільний. Температури немає, станом на ранок була 36,8. Жодних симптомів розвитку пневмонії немає. Кашель послаблюється. Хворий почувається добре, але перебуває під наглядом лікарів”, – додав заступник міністра охорони здоров’я.

У Чернівцях до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох людей – чоловіка та жінку – з підозрою на коронавірус, повідомило Hromadske.

Пацієнтів привезли до лікарні на кареті "швидкої допомоги"; машину одразу відправили на дезінфекцію. Водії були вбрані у біокостюми.

Завідувачка відділення Валентина Мандреску повідомила, що у госпіталізованих гостре респіраторне захворювання. Наразі аналізи відправили у Чернівецький лабораторний центр, аби перевірити на грип.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив на брифінґу в середу, що українцям слід готуватися: коронавірус поширюватиметься далі.

"Важливо наголосити на тому, що, найімовірніше, ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні, однак суть полягає у готовності галузі охорони здоров'я України протидіяти спалахам цього захворювання під час продовження реалізації реформи охорони здоров'я, під час модернізації, осучаснення стаціонарів, лікарень, відділень невідкладної допомоги, мова йде про всі заходи стримування та реагування на спалах коронавірусу", – сказав Ярно Хабіхт.

Він додав, що зареєстрований випадок захворювання "не є якоюсь неочікуваною ситуацією". "Необхідно відзначити спроможність до того, щоб його діагностували дуже швидко, що є свідченням злагодженої роботи [сектору] громадського здоров'я України", – сказав представник ВООЗ в Україні.