Нідерланди готували військову місію до місця трагедії MH17.

 

Нідерланди у липні 2014 року були готові надіслати один зі своїх елітарних підрозділів загальною чисельністю близько тисячі військових для охорони місця падіння літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

 

 

Про це пише голландська газета De Telegraaf, що її цитує "Радіо Свобода".

 

"План передбачав надсилання 1000 нідерландських військових, які б заїхали на цю територію із легкою зброєю та тим, що вміщується у їхні рюкзаки", – стверджує видання, посилаючись на командувача армії Нідерландів генерал-лейтенанта Мартіна Війнена.

 

Близько тисячі військовослужбовців з Австралії, громадяни якої також загинули в результаті збиття рейсу MH17, були готові підтримати операцію Нідерландів, повідомляє De Telegraaf.

 

Розгортання передбачало контроль на площі 35 квадратних кілометрів на місці катастрофи впродовж кількох днів, щоб допомогти рятувальникам та криміналістам знайти тіла загиблих.

 

Влада в Гаазі скасувала цю місію, оскільки підтримувані Росією бойовики, які контролювали територію, зрештою погодилися співпрацювати в питанні репатріації останків. Нідерланди згодом надіслали 40 неозброєних поліцейських для пошуку жертв катастрофи MH17.

 

Літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий із ракетної установки "Бук", що належала російським артилеристам, 17 липня 2014 року. Загинуло 298 осіб – усі, хто був на борту.

 

04.03.2020

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