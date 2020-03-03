До Львова привезли виставку Емми Андієвської.



4 березня в Національному музеї імені Андрея Шептицького (вул. Драгоманова, 42) – презентація експозиції «Космос Емми Андієвської». Виставку привезе до Львова Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м. Луцьк) у рамках проєкту «Дифузія».

«4 березня (середа) о 17:00 запрошуємо львів’ян та гостей міста на відкриття експозиції Емми Андієвської – великої українки, яка створила унікальний власний світ поетичних та художніх образів у високо індивідуальній манері», – запрошують організатори. До слова, в день відкриття вхід на виставку – безкоштовний.

У рамках проєкту «Дифузія» виставку Емми Андієвської вже побачили в Івано-Франківську, а у Львові нині триває виставка творів Миколи Кумановського.

Проєкт «Дифузія» фундатори та працівники Музею сучасного українського мистецтва Корсаків задумали до 30-річчя Незалежності України. Він передбачає проведення тридцяти виставок у тридцяти різних містах нашої країни та за кордоном. Серія гостьових виставок має на меті продемонструвати світу актуальність, високу професійність та автентичність українського мистецтва, талановитість і творчий потенціал української нації, системно популяризувати сучасне українське мистецтво в Україні та за її межами.

Окрім того, «Дифузія» прагне зробити сучасне національне мистецтво доступнішим для кожного мешканця України, збільшити аудиторію його поціновувачів.

Три основні експозиції, які в музеї вирішили відправити у всесвітню подорож, – це «Космос Емми Андієвської», «Метафоричний реалізм Миколи Кумановського» та «Констеляція».

«Емма Андієвська – велика українка, яка створила унікальний власний світ поетичних та художніх образів у високо індивідуальній манері, Микола Кумановський – один із найяскравіших митців України, засновник метафоричного реалізму, який мав не тільки власний стиль, а й особисту філософію, як у житті, так і в мистецтві, "Констеляція" – сузір’я провідних українських художників світового рівня, які демонструють різновекторність пошуків та здобутків сучасного українського мистецтва», – так пояснюють свій вибір музейники.

«Дифузія» стартувала в Івано-Франківську 4 лютого. Відтак 21 лютого відбулася презентація експозиції «Метафоричний реалізм Миколи Кумановського» у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького, де вона ще триває.

Під час відкриття кожної з виставок МСУМК залишатиме на довічне користування стороні, що приймає, одну з робіт автора, твори якого експонують. Це дозволить розширити фонди інституції та відродити традицію міжмузейної співпраці.