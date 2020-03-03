До Львова привезли виставку Емми Андієвської.

4 березня в Національному музеї імені Андрея Шептицького (вул. Драгоманова, 42) – презентація експозиції «Космос Емми Андієвської». Виставку привезе до Львова Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м. Луцьк) у рамках проєкту «Дифузія».
«4 березня (середа) о 17:00 запрошуємо львів’ян та гостей міста на відкриття експозиції Емми Андієвської – великої українки, яка створила унікальний власний світ поетичних та художніх образів у високо індивідуальній манері», – запрошують організатори. До слова, в день відкриття вхід на виставку – безкоштовний.
У рамках проєкту «Дифузія» виставку Емми Андієвської вже побачили в Івано-Франківську, а у Львові нині триває виставка творів Миколи Кумановського.
Проєкт «Дифузія» фундатори та працівники Музею сучасного українського мистецтва Корсаків задумали до 30-річчя Незалежності України. Він передбачає проведення тридцяти виставок у тридцяти різних містах нашої країни та за кордоном. Серія гостьових виставок має на меті продемонструвати світу актуальність, високу професійність та автентичність українського мистецтва, талановитість і творчий потенціал української нації, системно популяризувати сучасне українське мистецтво в Україні та за її межами.
Окрім того, «Дифузія» прагне зробити сучасне національне мистецтво доступнішим для кожного мешканця України, збільшити аудиторію його поціновувачів.
Три основні експозиції, які в музеї вирішили відправити у всесвітню подорож, – це «Космос Емми Андієвської», «Метафоричний реалізм Миколи Кумановського» та «Констеляція».
«Емма Андієвська – велика українка, яка створила унікальний власний світ поетичних та художніх образів у високо індивідуальній манері, Микола Кумановський – один із найяскравіших митців України, засновник метафоричного реалізму, який мав не тільки власний стиль, а й особисту філософію, як у житті, так і в мистецтві, "Констеляція" – сузір’я провідних українських художників світового рівня, які демонструють різновекторність пошуків та здобутків сучасного українського мистецтва», – так пояснюють свій вибір музейники.
«Дифузія» стартувала в Івано-Франківську 4 лютого. Відтак 21 лютого відбулася презентація експозиції «Метафоричний реалізм Миколи Кумановського» у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького, де вона ще триває.
Під час відкриття кожної з виставок МСУМК залишатиме на довічне користування стороні, що приймає, одну з робіт автора, твори якого експонують. Це дозволить розширити фонди інституції та відродити традицію міжмузейної співпраці.
03.03.2020
Для довідки:
Емма Андієвська народилася 19 березня 1931 року в місті Сталіно (Донецьк). Від 1943 року перебуває за межами України. Американська громадянка. Мешкає в Німеччині. Член ПЕН-клубу, Спілки професійних митців Німеччини, Національної спілки письменників України, лауреат Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2003 р.) та премії «Тетяни та Омеляна Антоновичів» (2018 р.). 2018 року Емма Андієвська отримала Національну премію ім. Тараса Шевченка в номінації «Література». Малярство художниці прикрашає колекції провідних музеїв світу. 2019 року великий обсяг творів передала Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.