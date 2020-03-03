Фракція "Слуги народу" отримала "темники" з критикою Гончарука.

 

Народні депутати фракції "Слуги народу" перед засіданням парламенту в середу отримали документ із підказками щодо критики Кабінету Міністрів і керівників силових відомств.

 

 

Про це повідомляє видання NV.ua. Документ начебто розсилали з Офісу Президента. 

 

Автори депутатського "темника" зазначають, що Кабінет Міністрів України потребує "потрійного перезавантаження": політичного, структурного і кадрового.

 

"Ми визнаємо досягнення уряду – зниження інфляції, зниження облікової ставки НБУ, успішні переговори щодо газу, боротьба з тіньовими ринками (зокрема, грального бізнесу). Але ми не можемо і не будемо закривати очі на перекоси і дисбаланси в політиці Кабміну – провальну політику щодо промислового виробництва, спад експорту через стійку ревальвацію гривні, низькі обсяги бюджетних надходжень", – ідеться в документі.

 

"Кабмін декларував людиноцентричність своєї програми. Але сьогодні це, на жаль, залишається декларацією. Люди повинні відчути позитивні зміни, які відбуваються в країні, на собі, на своєму добробуті і безпеці. Поки цього не відбувається", – наголошується у документі.

 

У "темнику" стверджують, що Кабмін "не має чіткої стратегії, як зупинити падіння промисловості". Також уряд звинувачують у тому, що не запрацювали належним чином механізми підтримки інвесторів.

 

"У виборців, з якими ми зустрічаємося, є враження, що політика українського уряду ведеться в інтересах зовнішніх кредиторів країни, а не в інтересах народу. На жаль, ми не маємо достатньо аргументів, які могли б спростувати цю думку", – йдеться в документі.

 

Крім того, у депутатському "темнику" підкреслюється, що серпневе об'єднання міністерств не дало позитивного ефекту.

 

"Цілі галузі залишилися або без нагляду держави взагалі – тому що у міністрів просто не доходять руки охопити всю різноманітність діяльності свого відомства", – відзначили творці документа.

 

Депутатам пропонують критикувати Кабмін за відсутність комунікацій з Верховною Радою і фракцією "Слуги народу".

 

Крім того, в документі йдеться про те, що деякі міністри не впоралися зі своїми обов’язками.

 

"Керівники ряду центральних органів виконавчої влади та служб, які є критично важливими для наповнення бюджету, не показують той результат, який міг би задовольнити вимоги народу України. Зокрема, мова йде про митну службу. Купа людей „застрягло“ в соціальних ліфтах, і разом з тим, уряд не може знайти керівників і фахівців для роботи в відомствах", – ідеться в документі.

 

Щодо керівників силових відомств, то депутатам пропонують говорити, що ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ "не діють відповідно до запиту суспільства на справедливість".

 

"Президент неодноразово підкреслював: ніяких „недоторканних“ у нього не буде. Незалежно від того, на якій посаді людина працює, скільки вона працювала в команді, наскільки вона близька до Президента. Єдиний критерій – чесність та ефективність. На одну посаду людина не призначається назавжди. На будь-якій посаді чесність і порядність має поєднуватися з професіоналізмом і ефективністю. З тими, хто не готовий відповідати цим критеріям – ми будемо прощатися, не чекаючи кінця повноважень", – наголошується в документі.

 

"У нас немає мети відправити когось у відставку просто „щоб відправити“. Ми чітко бачимо, де є проблеми, і наша мета – ці проблеми вирішити. Проте якщо хтось вирішить піти – ми поставимося до цього з розумінням. Нові політики відрізняються від старих не віком і навіть не місцем отримання освіти. Вони відрізняються насамперед тим, що не тримаються за посади або мандати і знаходять в собі мужність визнавати власні помилки і прорахунки", – ідеться у документі.

 

Як відзначається, перезавантаження і відставки не означають, що "ми відмовляємося від нових політиків у владі. Так само не означають вони реваншу старої політики". "Ми так само будемо пропонувати суспільству людей, які не крадуть і не брешуть. Але поряд з цим – які мають досвід і навички державного управління", – виправдовуються "слуги".

 

03.03.2020

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