У Греції затримали першого комбата "Айдару" за поданням Росії.

Грецькі прикордонники затримали першого командира батальйону "Айдар", ексдепутата Сергія Мельничука за розшуковим запитом Росії.

Про це Мельничук повідомив у своїй заяві, поширеній на Facebook.

“Мене затримали на болгарсько-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія”, – розповів Мельничук.

Він повідомив, що в подорожі з ним перебувають 9-місячний син і вагітна дружина.

Український консул в Салоніках зустрівся з Мельничуком у поліцейському відділенні, де той наразі перебуває, повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

“Як тільки стало відомо про затримання 1 березня грецькими правоохоронними органами Сергія Мельничука, одразу на місце події виїхав український консул в Салоніках. З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним (питна вода та їжа)”, – повідомив Погорельцев у коментарі аґенції "Укрінформ".

Він поінформував, що дружина Мельничука разом із малолітньою дитиною розміщені у готелі поблизу місця тримання. Мельничук має можливість користуватися своїм телефоном.

Нагадаємо, то вже не поодинокий випадок затримання українських добровольців за кордоном: у листопаді під час перетину пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ” польські прикордонники затримали Ігоря Мазура – заступника голови партії УНА-УНСО, ветерана АТО. Затримання відбулося за запитом Інтерполу на вимогу прокуратури Російської Федерації, яка звинувачує Мазура у “злочинах тероризму”, вчинених у Чечні.