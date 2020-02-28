Робоча група затвердила проєкт закону про референдум.

 

Парламентська робоча група затвердила текст проєкту закону про всеукраїнський референдум і найближчим часом передасть його на громадське обговорення.

 

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

 

 

"За результатами численних засідань робочої групи з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя, після детального обговорення та жвавих дискусій учасниками групи схвалено кінцевий варіант проєкту Закону України «Про всеукраїнський референдум»", – поінформував він у Facebook.

 

"Найближчим часом текст цього законопроєкту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні, а також наданий для фахової експертизи провідним міжнародним організаціям у сфері народовладдя»", – додав Стефанчук.

 

Заступниця голови правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко повідомила, що текст проєкту підтримали всі члени робочої групи.

 

"Група з народовладдя дійшла консенсусу щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум. Всі члени робочої групи проголосували «за»", – написала вона у Facebook.

 

Пані Кириченко підтримує те, що законодавець не повторює помилок "турборежиму".

 

"Також (важливо!) домовилися, що наприкінці наступного тижня законопроєкт буде оприлюднено для публічного обговорення. Далі відбудеться розгляд пропозицій та зауважень. І, головне, – це все перед внесенням законопроєкту до парламенту", – прокоментувала Кириченко.

 

Як пише УНІАН, 17 лютого під час погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту Стефанчук заявив про вихід на фінальну версію першого законопроєкту з шерегу законопроєктів, які стосуються народовладдя, – про всеукраїнський референдум. Він виступив за проведення дискусії між фракціями і групами щодо зазначеного законопроєкту, а також "внутрішнього наукового круглого столу". Відтак Стефанчук хоче перекласти проєкт англійською мовою, щоб отримати на нього рецензії провідних інституцій, які займаються питаннями народовладдя у світі.

 

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