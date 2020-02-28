Райцентр із Чернігівщини леґально продав пам'ятник Леніну за 375 тис.

Сновська міська рада, Чернігівщина, продала колишній пам'ятник Леніну за 375,1 тис. грн.

Продаж відбувся на аукціоні через систему PROZORRO, повідомляє пресслужба Сновського муніципалітету.

Покупець знайшовся допіру з другої спроби. Аукціон, запланований в електронній торговій системі на 21 жовтня 2019 року, не відбувся через відсутність охочих.

Стартова ціна для лютневих торгів склала 326 823,00 грн. Пам’ятник виявило бажання купити два учасники – ТОВ "ТРЕЙД ІНВЕСТ СТАЛЬ" та ТОВ "РОЗВИТОК-СВ".

Переможцем став "РОЗВИТОК-СВ", котрий запропонував за боввана 375104,69 грн (конкурент – 373554,47 грн.).

Отримані кошти панують використати на благоустрій території перед Сновським будинком культури, де раніше стояв Ленін. Раніше мешканці підтримали пропозицію зробити на цьому місці фонтан.

Монумент демонтували у 2016 році.