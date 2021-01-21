На Одещині демонтували один із останніх монументів Леніну.

У селищі Калчева Болградського району Одеської області 21 січня демонтували пам’ятник Леніну.

Про це "Радіо Свобода" повідомив керівник Південного регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

"Пам’ятник демонтували після звернення до облдержадміністрації. Все проходило під контролем поліції, офіційно", – повідомив Гуцалюк.

Представник УНІП наголосив, що до кінця місяця на Одещині планують демонтувати ще один пам’ятник у селищі Старі Трояни.

Інформацію підтвердив і староста села Георгій Касим. Монумент демонтували силами місцевих жителів і, як він стверджує, продали в парк у селі Фрумушика-Нова, де в останні роки збирають пам’ятники радянським лідерам.

Засновник "Парку пам’ятників соцреалізму" в селі Фрумушика-Нова Олександр Паларієв спростував слова старости. До його парку пам’ятник із села Калчева не потрапить, він його не купував. Раніше підприємець пропонував демонтувати монумент власним коштом, але не отримав погодження від місцевої громади.