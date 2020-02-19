Коронавірус: кількість хворих в Китаї почала зменшуватися.

Вчора кількість хворих на вуханьську пневмонію (COVID-19) в Китаї сягла апогею і почала зменшуватися: число вибулих з лікарень – з причини виздоровлення або смерті – перевищило число нових захворювань.



Після клінічної діагностики для офіційної реєстрації діагнозу пневмонії COVID-19 необхідний позитивний результат тесту на нуклеїнові кислоти (стара методика). Від 13 лютого в Хубеї в число заражених пацієнтів включаютьуже за даними комп'ютерної томографії, не чекаючи результатів інших досліджень (нова методика).

За вчорашній день в Китаї було зареєстровано 1749 нових випадків хворих на COVID-19, з них 1693 (96,8%)– у Хубеї, в тому числі 1660 – у Вухані.

Таким чином, загальне число зафіксованих випадків захворювань становить 74 185 особи (з них 83% – в Хубеї та 60% – у Вухані).

Одночасно, за вчорашній день зафіксовано, що 1824 особи вилікували (1266 – у Хубеї, 676 – у Вухані), а 136 хворих померло (132 – у Хубеї, 116 – у Вухані)

Отже, в лікарнях нині залишається 57805 хворих, що на 241 особу менше, ніж вчора і навіть менше (на 129 осіб), ніж позавчора.

Якщо апроксимувати добові темпи нових захворювань в Китаї і продовжити цю апроксимацію на майбутнє (тобто, припустити, що тренд не зміниться), то можна спрогнозувати, що в Китаї поза Хубеєм епідемія припиниться протягом тижня, а протягом двох і вона припиниться і в Хубеї, обмежившись ще п'ятьма тисячами хворими – при умові, що офіційні дані КНР відображають реальну епідемологічну ситуацію.

Однак, починаючи від позавчора спостерігаємо, що кількість нових захворювань поза Китаєм почала перевищувати цю кількість в Китаї поза Хубеєм, правда 83% цих випадків припадають на один круїзний лайнер "Даймонд принцесс", де захворіло вже 542 особи.

Вчора в китайському епідеміологічному журналі було оприлюднено перші результати глибшого дослідження статистики зараження коронавірусною інфекцією Covid-19. Автори розглянули 44672 підтверджених випадків захворювань в Китаї станом на 11 лютого: у 80,9% хвороба проходила в легкій формі, у 13,8% – у важкій, у 4,7% – в критичній. Смертність 2,2%, але вона зростає серед людей старшого віку: 60-69 років – до 3,5%, 70-79 років – до 8%, 80 років і старше – до 15%.

Смертність серед чоловіків вища: 2,8% проти 1,7% серед жінок.

Ризик смерті підвищується у людей з серцево-судинні захворюваннями, а також з діабетом, хронічними респіраторними захворюваннями і гіпертонією.

Станом на 11 лютого з 1716 медиків, що заразились інфекцією, померло п'ятеро (0,3%).

Дослідження вказує, що пік епідемії припав на 23-26 січня, після чого почалося зниження, що може свідчити, кажуть автори, про дієвість таких методів, як ізоляція цілих міст, активне інформування населення (наприклад, про те, що потрібно правильно мити руки, використовувати маски і звертатися за допомогою при нездужанні) і мобілізація груп швидкого реагування.

Однак, автори попереджають, що у зв'язку з поверненням людей з тривалих відпусток Китаю можливе нове зростання заражень.