"Треба підсилити уряд": Гончарук визнав, що мав співбесіду з Тігіпком.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підтвердив інформацію про ведення переговорів зі Сергієм Тігіпком щодо його входження в уряд.

Про це Гончарук сказав на брифінгу в середу, повідомляє телеканал "Прямий".

"Пана Сергія Тігіпка я, звісно, бачив, я зним зустрічався. Я за останній місяць подивився близько 20 осіб... Нам дійсно потрібно підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді – які дуже добре розуміють, що таке промисловість", – сказав прем'єр.

Гончарук додав, що не подавав у відставку. "Для мене звична вже поява подібних заяв в ЗМІ. Ні, ніяких заяв я, звичайно, не писав, з Президентом відповідних тем не обговорював", – запевнив він.

У середу Президент Володимир Зеленський підтвердив: він розглядає кандидатуру Сергія Тігіпка як варіант посилення уряду.

"Я дійсно з багатьма людьми веду співбесіди… І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда", – сказав Зеленський.

25 лютого видання KyivPost, покликаючись на три джерела в українському уряді, повідомило, що Зеленський розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду прем’єрміністра.

Сергій Тігіпко двічі був віцепрем’єром (в уряді Павла Лазаренка в 1997-1999 роках та в уряді Миколи Азарова в 2010-2012). Також він обіймав посади міністра економіки (1999-2000), міністра соціальної політики (2010-2012) та голови Національного банку (2002-2004). Кілька разів обирався народним депутатом.

Видання "Українська правда" зазначає, що кандидатуру Тігіпка розглядають на іншу посаду – віцепрем'єрміністра.