Президент назвав повернення Криму частиною національної ідеї.

 

Президент України підписав указ про запровадження 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

 

Про це Зеленський повідомив під час відкриття форуму Age of Crimea 2020. Голова держави нагадав, що цього дня, шість років тому, у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності України, інформує пресслужба ОП.

 

 

"Вшановуючи мужність та героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні я підписую указ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цей день буде відзначатися щорічно, 26 лютого", – повідомив Президент.

 

Володимир Зеленський наголосив, що повернення Криму до України – це не лише його мета як голови держави та позиція громадянина. "Це запорука безпеки на планеті. Це відновлення віри. Віри у міжнародне право та справедливість", – прокоментував він.

 

Президент запевнив, що світова спільнота підтримує Україну в її боротьбі за повернення Криму. "І ми знаємо, що цей день обов’язково настане", – передбачає Зеленський.

 

Володимир Зеленський підкреслив, що належність Криму Україні є аксіомою, яка не потребує доведення. "А отже, повернення Криму – це безспірна частина нашої національної ідеї", – переконаний Президент.

 

Зеленський висловив упевненість, що настане день, коли українські спортсмени та артисти знову виступлять у Криму, а Меджліс кримськотатарського народу повернеться до законної будівлі у Сімферополі. "Бо повноцінне закінчення війни станеться на Донбасі. А в Криму настане повноцінний мир", – сказав Зеленський.

 

Президент публічно виступив за збереження мовлення кримськотатарського телеканалу ATR, котрий переживає труднощі із фінансуванням. 

 

"Важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там потрібне джерело об’єктивної інформації про сучасну Україну. Я хочу також запевнити, що канал ATR продовжить своє мовлення – ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом", – пообіцяв Зеленський.

 

Президент пообіцяв звести комфортний пункт в'їзду-виїзду на межі з анексованим півостровом – "це має бути комфортна, безпечна, освітлена країна, з нормальними дорогами та, вибачте, з вбиральнями, що працюють".

 

Президент вважає, що державі слід боротись за українську молодь у Криму, зокрема спрощуючи для неї доступ до освітніх послуг та сприяючи влаштуванню життя в Україні.

 

Зі слів Зеленського, наразі триває робота над впровадженням важливих елементів перехідного правосуддя та відновленням історичної справедливості щодо кримських татар як корінного народу України.

  

Президент зазначив, що влада діє заради майбутнього, але не забуває й про минуле. "Пам’ятаємо імена перших жертв з Криму: Решата Аметова, Сергія Кокуріна та Станіслава Карачевського. Викрадених Тимура Шаймарданова та Ервіна Ібрагімова. Журналіста Миколу Семену, який, на щастя, вже в Києві. Правозахисника Сервера Мустафаєва, який, на жаль, все ще в полоні", – перелічив Зеленський.

 

26.02.2020

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