У Німеччині дозволили евтаназію.

Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд ФРН.

 

 

Заборона на евтаназію на комерційній основі суперечить Основному закону Німеччини. Таке рішення федеральний Конституційний суд країни ухвалив у середу, 26 лютого. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Досі евтаназія була заборонена статтею 217 Кримінального кодексу Німеччини. Проте судді в Карлсруе побачили в цій забороні порушення прав тяжкохворих людей та лікарів.

 

«Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини. Воно охоплює свободу вчинити самогубство або вдатися до допомоги третьої сторони для добровільного відходу з життя», – зазначив голова вищої судової інстанції ФРН Андреас Фоскулє (Andreas Voßkuhle).

 

При цьому судовий вердикт не означає, що законодавцям заборонено регулювати діяльність організацій, які сприяють евтаназії.

 

Нагадаємо, що в листопаді 2015 року німецький Бундестаґ оголосив поза законом організації, які сприяють на комерційній основі евтаназії у ФРН. При цьому поняття «комерційна» охоплювало не тільки матеріальну зацікавленість під час надання послуг з евтаназії, а й неодноразове безоплатне сприяння відходу з життя невиліковно хворих людей. Порушення заборони загрожувало позбавленням волі на термін до трьох років. Це рішення стало об'єктом жорсткої критики з боку важкохворих, низки лікарів і профільних організацій.

26.02.2020

До теми

Зачіпати за живе
Михайло Урицький
Режисура – важка праця. Режисер – це життєвий досвід, вміння контактувати з людьми. Щоби бути режисером, треба мати три яскраві риси: неймовірну фантазію, художній смак і комунікабельність. І як бонус треба мати інтелект. Я ж прагну бути не постановником, а творцем.
25.02.20 | | Штука
Мозкова стимуляція пробуджує непритомних приматів
Ділянка в проміжному мозку відіграє ключову роль в активуванні нашої свідомості.
25.02.20 | | Наука
Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами…
Леся Українка
Нагадайте собі в день Лесиних уродин: "А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в’януть, в’януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже…"
25.02.20 | | Минуле
Спочатку була барва
Маріанна Челецька
Це, з одного боку, портрети митців (хоч не тільки замолоду) — портрети загубленого поміж двома світовими війнами часу, а з іншого ракурсу — це справжні «рельєфи» українського модернізму в усій своїй міжмистецькій, позаконтекстуальній та контекстовій повноті форми і змісту.
24.02.20 | | Штука
Джмелі вирішили філософську проблему XVII століття
Експеримент на джмелях дозволив відповісти на т. зв. "проблему Моліньє", що може свідчити про те, що комахи мають здатність до внутрішньої репрезентації об'єктів. 
24.02.20 | | Наука
Нашестя дурнів
Кармен Посадас
Раніше мовлені бздури не виходили за межі вузького кола тих, хто їх висловлював. Тепер соціальні мережі піднесли сільського дурника до рівня носія істини.
24.02.20 | | Дискурси
Сенько Вітик
Юрій ЯКОВЛЄВ
Трагічна історія Семена Вітика (1875–1937): від робітничого сина до посла австрійського парламенту і від совєтофіла до розстрілу в застінках НКВД
23.02.20 | | Минуле
Чого обличчя не видасть?
Алгоритмів емоційного аналізу зазвичай недостатньо для коректних висновків.
23.02.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.