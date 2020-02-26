У Німеччині дозволили евтаназію.

Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд ФРН.

Заборона на евтаназію на комерційній основі суперечить Основному закону Німеччини. Таке рішення федеральний Конституційний суд країни ухвалив у середу, 26 лютого. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Досі евтаназія була заборонена статтею 217 Кримінального кодексу Німеччини. Проте судді в Карлсруе побачили в цій забороні порушення прав тяжкохворих людей та лікарів.

«Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини. Воно охоплює свободу вчинити самогубство або вдатися до допомоги третьої сторони для добровільного відходу з життя», – зазначив голова вищої судової інстанції ФРН Андреас Фоскулє (Andreas Voßkuhle).

При цьому судовий вердикт не означає, що законодавцям заборонено регулювати діяльність організацій, які сприяють евтаназії.

Нагадаємо, що в листопаді 2015 року німецький Бундестаґ оголосив поза законом організації, які сприяють на комерційній основі евтаназії у ФРН. При цьому поняття «комерційна» охоплювало не тільки матеріальну зацікавленість під час надання послуг з евтаназії, а й неодноразове безоплатне сприяння відходу з життя невиліковно хворих людей. Порушення заборони загрожувало позбавленням волі на термін до трьох років. Це рішення стало об'єктом жорсткої критики з боку важкохворих, низки лікарів і профільних організацій.