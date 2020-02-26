Прикарпатців за рік стало менше

 

Чисельність населення Івано-Франківської області на 1 січня 2020 року становила 1 млн 368,1 тис. осіб. У містах на цей час проживали 606 800 осіб, у сільській місцевості – 761 300 осіб. Такими є попередні дані Головного управління статистики в області, які наводить пресслужба Івано-Франківської ОДА.

 

 

 

Упродовж 2019 року кількість населення в області зменшилася на 5100. Причинами змін стало природне скорочення (на 5,4 тис. осіб), але водночас на Франківщині зафіксовано міграційний приріст – на 0,3 тис. осіб.

 

У розрізі міст і районів області рівень природного скорочення коливався від 13,4 особи на 1 000 населення в Рогатинському районі до 0,3 особи в Яремчанській міській раді. Природний приріст населення 2019 року фіксували в Івано-Франківській міськраді (187 осіб, або 0,7 на 1000) й у Верховинському районі (6 осіб, або 0,2 відповідно).

 

Упродовж минулого року в області народилося 12,1 тис. малюків. Рівень народжуваності в області коливався від 6,7 особи на 1000 осіб населення в Коломиї до 12,5 особи у Верховинському районі.

 

 

Утім смертність за цей період була вищою та становила 17,5 тис. осіб. На 100 померлих в області припадає 69 народжених – проти 53 у середньому по державі. Рівень смертності в області становив від 8,6 особи на 1000 в Івано-Франківській міській раді до 20,8 особи в Рогатинському районі. Порівняно з 2018 роком, кількість новонароджених зменшилася на 4,1%, померлих – зросла на 0,6%.

 

Протягом 2019 року до Івано-Франківської області прибуло 16,6 тис. осіб, вибуло – 16,3 тис. осіб. Внаслідок міграційного руху спостерігали скорочення населення в усіх містах обласного значення й районах області, крім міст Івано-Франківськ, Калуш і Коломия.

 

26.02.2020

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