Гарві Вайнштайна визнали винним у сексуальному насильстві.

Йому загрожує в’язниця терміном до 25 років.

 

    

 

Суд присяжних федерального суду округу Мангеттен у Нью-Йорку в понеділок, 24 лютого, визнав колишнього американського продюсера, 67-річного Гарві Вайнштайна (Harvey Weinstein) винним за двома з п'яти пунктів звинувачення: у зґвалтуванні третього ступеня і сексуальному злочині першого ступеня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Суд присяжних, що складався зі семи чоловіків і п'яти жінок, ухвалив рішення на п'ятий день обговорення.

 

Вайнштайна визнали винним в примусі до орального сексу асистентки Мімі Гейлі (Mimi Haleyi), котра допомагала випускати реаліті-шоу «Проект Подіум». Це сталося 2006 року. Також його визнали винним в зґвалтуванні перукарки-стилістки Джесіки Менн (Jessica Mann) в 2013 році.

 

Однак експродюсер, котрий колись був однією з найвпливовіших персон в Голлівуді, виправданий за найтяжчими обвинуваченнями: в зґвалтуванні першого ступеня і сексуальному насильстві за обтяжувальних обставинах (погрози зброєю, завдання травм, неповнолітня жертва або повторний випадок сексуального насильства). За останній злочин можуть карати довічним ув'язненням.

 

Вайнштайн залишатиметься під вартою до оголошення вироку 11 березня. Йому загрожує позбавлення волі терміном на 25 років.

 

Нагадаємо, що скандал навколо Гарві Вайнштайна, відомого за роботою над такими стрічками, як «Кримінальне чтиво», «Англійський пацієнт», «Закоханий Шекспір», «Володар перснів» тощо, спалахнув у жовтні 2017 року. Про претензії до продюсера заявили понад 80 жінок, включно з такими кінозірками, як Анджеліна Джолі, Сальма Гайек, Ґвінет Пелтроу і Ешлі Джадд. Його справа викликала шквал приватних публічних звинувачень на адресу інших відомих чоловіків, тим самим давши початок всесвітній кампанії проти сексуальних домагань під хештегом #MeToo.

25.02.2020

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