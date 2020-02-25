У Китаї пройдено пік епідемії коронавірусу.

Про це заявило керівництво Всесвітньої організації охорони здоров'я.

 

 

Про те, що Китай зумів вже пройти пік епідемії коронавірусу, заявив у понеділок, 24 лютого, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. За даними експертів ВООЗ, які побували в регіонах, звідки пішло поширення вірусу, пік припав на відрізок часу між 23 січня і другим лютого.

 

З того часу, за словами Гебреєсуса, кількість нових випадків неухильно знижується. Про це повідомило видання The Guardian. Група експертів ВООЗ вважає, що заходи, вжиті владою Китаю, дозволили уникнути більшої кількості жертв.

 

 

Гебреєсус запевнив, що наразі ситуацію з вірусом COVID-19 не можна назвати глобальною пандемією. «Цифри з Італії, Ірану і Південної Кореї дуже турбують, але зараз мова йде про епідемію в окремих країнах. Пандемією називають поширення нового вірусу цілою планетою», – додав директор ВООЗ.

 

Експерти ВООЗ навели ще кілька фактів про коронавірус. Так, зараз смертність від нього у Вухані становить 2-4%, тоді як за межами міста – 0,7%. Під час легкої форми захворювання людині в середньому потрібно близько двох тижнів на одужання, якщо це важкий або критичний ступінь – 3-6 тижнів. Також експерти встановили, що ДНК вірусу мало змінилася.

 

 
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