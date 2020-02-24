МЗС закликало українців не мандрувати до півночі Італії.

 

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Іран та північних регіонів Італії у зв’язку із поширенням коронавірусу.

 

Про це йдеться у рекомендаціях зовнішньополітичного відомства України.

 

 

Зокрема, МЗС рекомендує скасувати або відкласти необов’язкові поїздки до іранських міст Тегеран, Кум, Арак та Гілан.

 

В Італії громадянам України варто тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження.

 

Водночас, тим громадянам України, які наразі перебувають в Ірані та Італії, МЗС радить виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України.

 

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