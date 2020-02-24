Депутати "Слуги народу" готують "круглий стіл" для зміни мовного закону.

Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" належить змінити. На думку депутата "Слуги народу", ухвалення закону в останні дні минулої парламентської каденції заклало багато ризиків.

Про це Ткаченко сказав у інтерв'ю інтернет-виданню "Главком".

"Щодо цього мовного закону є питання, скажімо, штрафи за використання мови у сфері послуг", – сказав Олександр Ткаченко.

З його слів, на базі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочалася підготовка до національних "круглих столів" щодо різноманітних питань гуманітарної політики, в тому числі й мовної політики.

"Це непросте питання. Ми будемо до цієї дискусії залучати фахівців, науковців, експертів. Тому, якщо розпочинати цю дискусію і йти вперед, то потрібно чітко усвідомлювати всі ризики, з якими ми можемо стикнутися. Така дискусія незабаром розпочнеться", – сказав Ткаченко.

Депутат "Слуги народу" стверджує, що автори ідеї вже знайшли науковців, охочих змінити закон. "Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання", – ствердив Ткаченко.