"Стадо чи нація?": Зеленський закликав українців до згуртованості через Нові Санжари.

 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заворушення у Нових Санжарах були інспіровані. Воночас, Зеленський певен, що українці продемонстрували не достатньо згуртовану позицію під час прийняття своїх співвітчизників.

 

Про це йдеться у відеозверненні, поширеному на сторінці Президента у Facebook.

 

 

На погляд Зеленського, історія з коронавірусом – "це черговий іспит для нашого суспільства".

 

Президент каже, що прагне змінити "ставлення держави до громадянина". "Кожен українець має чітко знати: моя держава мене не залишить. І не важливо, хто я – полонений моряк, політичний в'язень, активіст, що потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою чи будь-яка звичайна людина, яка опинилася в епіцентрі нового вірусу", – сказав він.

 

На думку Зеленського, частина суспільства провалила іспит на людяність, єдність та критичне мислення – і "точно має піти на перездачу".

 

З його слів, до України із Китаю поверталися "наші громадяни із усієї України – не прокажені, не хворі чумою, не з рогами та копитами, а звичайні, нормальні люди".

 

Президент покладає відповідальність за розпалювання паніки на провокаторів ("це відомі світу вірусологи у спортивних костюмах"), і вважає, що до інспірації заворушень причетні його політичні опоненти. "Є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції, є інтереси України. У такі моменти їй треба не фейкова, а справжня солідарність", – сказав Зеленський.

 

Також він переконує, що часи, коли політичні бали зароблялися ціною громадського порядку та нацбезпеки, вже ся скінчили. "А тому ще раз підкреслюю: замовники та організатори понесуть відповідальність", – пригрозив Президент.

 

При тім Зеленський закликав уникати узагальнень, коментуючи неґативну реакцію на прибуття літака в різних реґіонах України, зокрема, на Львівщині і Тернопіллі. "Поведінка окремих лікарів і мешканців не може стати приводом таврувати весь регіон та роз'єднувати Україну, як би цього не хотілось нашим ворогам", – зазначив він.

 

Президент сподівається, що наступні два тижні (період обсервації за прибулими) минуть спокійно. "Маємо зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню та здоровому глузду. Пам’ятаймо, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті", – сказав Зеленський.

 

На його погляд, суспільні збурення довкола евакуації українців також спонукають шукати відповіді на питання: "Ми є чи нас немає? Ми натовп чи згуртований народ? Ми стадо чи ми нація? Ми мешканці чи громадяни?".

 

23.02.2020

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