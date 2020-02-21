Центр Разумкова: Віра в правильність курсу держави обвалилася до 25%.

Упевненість у правильності курсу держави серед українців станом на лютий 2020 року обвалилася до 25%. Це відвічі менше, аніж у вересні 2019 року, коли допіру розпочали роботу новообрана Верховна Рада та сформований нею Кабінет Міністрів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеноного 13-17 лютого Центром Разумкова.

Так, лише чверть респондентів певна, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 року такої думки притримувалося 57%, у грудні – 44%); 53% – що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні – 17%, у грудні – 36%).

"Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору", – прокоментували у Центрі Разумкова.

У порівнянні з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні було 41%, у грудні – 28%, а вже згідно з даними останнього опитування –21%).

Інституційно, українці найбільше довіряють Збройним Силам України (довіра – 69%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (65%), Державній прикордонній службі (60%), Національній гвардії України (60%).

Недовіра найчастіше висловлюється державному апарату – чиновникам (77%), судовій системі (76%), місцевим судам (71%), прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (65%), Національному агентству з питань запобігання корупції (65%), Кабінету Міністрів України (64,5%). Серед лідерів недовіри – і недавно сформований Антикорупційний суд (64%).

Цілковито підтримують діяльність Кабінету Міністрів України 6% респондентів, підтримують окремі заходи – 34%, не підтримують – 51%.

Діяльність прем’єр-міністра Олексія Гончарука цілковито схвалює 6%, підтримують окремі заходи – 29,5%, не підтримують – 52%.

Рівень довіри до уряду істотно знизився впродовж останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряли 57% респондентів, а нині становить 28%.

Довіра до уряду залежить від політичних симпатій громадян: серед електорату партії "Слуга народу" Кабміну довіряє 65%; серед виборців "Батьківщини" – 18,5%; електорат "ОПЗЖ" довіряє на 11%, а партії "Європейська солідарність" – на 8%.

Інформація про опитування. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.