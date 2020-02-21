Центр Разумкова: Віра в правильність курсу держави обвалилася до 25%.

 

Упевненість у правильності курсу держави серед українців станом на лютий 2020 року обвалилася до 25%. Це відвічі менше, аніж у вересні 2019 року, коли допіру розпочали роботу новообрана Верховна Рада та сформований нею Кабінет Міністрів.

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеноного 13-17 лютого Центром Разумкова. 

 

 

Так, лише чверть респондентів певна, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 року такої думки притримувалося 57%, у грудні – 44%); 53% – що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні – 17%, у грудні – 36%).

 

"Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору", – прокоментували у Центрі Разумкова.

 

 

У порівнянні з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні було 41%, у грудні – 28%, а вже згідно з даними останнього опитування –21%).

 

Інституційно, українці найбільше довіряють Збройним Силам України (довіра – 69%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (65%), Державній прикордонній службі (60%), Національній гвардії України (60%).

 

Недовіра найчастіше висловлюється державному апарату – чиновникам (77%), судовій системі (76%), місцевим судам (71%), прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (65%), Національному агентству з питань запобігання корупції (65%), Кабінету Міністрів України (64,5%). Серед лідерів недовіри – і недавно сформований Антикорупційний суд (64%).

 

Цілковито підтримують діяльність Кабінету Міністрів України 6% респондентів, підтримують окремі заходи – 34%, не підтримують – 51%.

 

Діяльність прем’єр-міністра Олексія Гончарука цілковито схвалює 6%, підтримують окремі заходи – 29,5%, не підтримують – 52%.

 

Рівень довіри до уряду істотно знизився впродовж останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряли 57% респондентів, а нині становить 28%.

 

Довіра до уряду залежить від політичних симпатій громадян: серед електорату партії "Слуга народу" Кабміну довіряє 65%; серед виборців "Батьківщини" – 18,5%; електорат "ОПЗЖ" довіряє на 11%, а партії "Європейська солідарність" – на 8%.

 

Інформація про опитування. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 

21.02.2020

До теми

Духмяний квіт абрикосового дерева
Тимофій Гаврилів
Це роман проти імперіалізму й імперіалізмів, територія, на якій конфліктують історія і сьогодення, правда і кривда, надія і безнадія, травми й фантазії,любов на тлі переступу і переступ від непотамованої любові,світ спецслужб і їхніх жертв, світ-після-Аушвіца і світ-після-Ґулаґу, ці світи перетинаються, врешті, це той самий світ і сьогодні – наслідок вчора, а завтра – вміння дати собі раду з сьогодні.
20.02.20 | | Штука
Невмирущий Лис Микита
Степан Грицюк
Звірі – це лише сатиричні маски, за якими ховається українське та людське суспільство. Суспільство із своїми законами, де і досі балом керують хитрість, авантюризм, безпринципність та проста людська глупота. 
19.02.20 | | Штука
Україно, де твої Фенії?
Вячеслав Будзиновський
Пророчі слова столітньої давності: «Куплений патріотизм веде неминучо до хрунівства і денаціоналізації. Української держави добиватися лише на те, щоби нація правила собою сама»
18.02.20 | | Минуле
Протистава нестерпності світу
Роксана Харчук
Якою є мотивація тисяч хлопців на війні, яка для багатьох виявляється обтяжливою, які не розуміють, що жодного миру без війни й опору ми ніколи не дочекаємося?Солдат Механ воює за свободу і за любов, бо тільки за ці дві речі варто вмерти так само, як і варто жити.
18.02.20 | | Штука
Dura lex, sed…
Євген ЛАНЮК
Усі події і персонажі — вигадані. Усі збіги з Україною, Росією та міжнародною спільнотою — випадкові.
18.02.20 | | Дискурси
Механічні автомати
Андрій Бондар
Нині науково пояснюють, що жодної душі нема, а є лише патерни, схеми і гормони: чи не стала антропологія наукою про «механічні автомати», приклеєні до своїх смартфонів
17.02.20 | | Дискурси
З писка халяву
Юрко ТИМЧУК
Людська анатомія іноді закидає інтригуючі моменти, після яких думаєш не про те, чим говорили деякі персони, а яким чином воно в їхню голову залізло. Огляд подій тижня
17.02.20 | | Україна
Все за планом
Тимофій Гаврилів
Коли на безпековій конференції країну,  в якій президент є президент, сервірують, як гарячі ковбаски, то щось не так зі світом.
17.02.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.