Зеленський: Небесна сотня відстояла незалежність і не дала розколоти країну.

Президент України Володимир Зеленський на шості роковини розстрілів на Інститутській зустрівся з рідними майданівців, котрі загинули 20 лютого 2014 року в центрі Києва. Зеленський запевнив, що прагне завершення розслідування справ Майдану і обіцяє, що винні у злочинах будуть покарані.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Я як Президент і влада – ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І попри те, як ішло слідство останні шість років, ми не лише цілком вас підтримуватимемо, а й повністю завершимо цю справу. Це наше головне завдання", – пообіцяв Зеленський.

"Знайте, що для мене особисто – це одна з пріоритетних справ", – додав він, сказавши, що пильнує за розслідуванням і після реформування Генпрокуратури та ДБР.

Відповідаючи на запитання батька одного з героїв, Владислава Зубенка, Президент сказав: "Для мене Герої Небесної Сотні – це люди, які відстоювали й відстояли незалежність нашої країни. Відстояли, незважаючи на те, що в нас почалася війна. Ці люди не дали можливості розколоти країну. Це наше ядро, це головне, що в нас є. Тому я вважаю, що вони герої".

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що слідство триває, і багато винних у злочинах уже відповідають за скоєне. "Тільки у справах Майдану засуджено 44 людини. Це ті, стосовно яких є остаточне рішення суду, що набрало законної сили. Це ті, хто вже несе покарання… Це і «тітушки», і правоохоронці. Серед тих, кого ми зараз притягаємо, – це 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство у вчиненні злочинів", – зазначив він.

Рябошапка підкреслив, що всі речові докази у справі збережені та будуть використані під час судових процесів.

"Жоден доказ не втрачено, жодна справа не втрачена. Нічого не пропало. І жоден день розслідування не втрачено", – запевнив генпрокурор.

Т. в. о. обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова нагадала, що, згідно із законом, у січні прокурори, котрі займалися справами Майдану, були переведені з Офісу Генерального прокурора до Державного бюро розслідувань. Після цього зазначений підрозділ був перетворений на Управління зі справ Майдану. За її словами, незабаром буде оголошено конкурс, на якому оберуть керівника цього управління.

"Конкурс буде відкритим, і родини Героїв Небесної Сотні зможуть надати свого представника для контролю процесу", – сказала Венедіктова, котра раніше взяла собі в заступники адвоката Віктора Януковича.

Перед роковинами розстрілів Ірина Венедиктова дала інтерв'ю виданню "Лівий берег", у котрому сказала, що прагне скасування закону про недопущення переслідування учасників Революції гідності, аби розслідувати вбивства правоохоронців.

"З точки зору справедливості, ми мусимо пам’ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав... Він перешкоджає об’єктивно нам розслідувати вбивства правоохоронців... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон треба скасувати", – зазначила Венедіктова.

Верховна Рада прийняла цей закон 21 лютого 2014 року – він передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності всіх осіб, які були затримані під час акцій протестів.