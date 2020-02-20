Кир Святослав: Не таким небезпечним є коронавірус, як вірус зневаги.

 

Глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав закликав до людяності у ситуації довкола евакуації українців з Китаю і назвав поведінку протестувальників невідповідною засадам християнства.

 

 

"Мені дуже боляче чути про спротив громадян України щодо повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція людей є зовсім не християнською", ‒ зазначив Блаженніший Святослав, згідно з повідомленням департаменту інформації УГКЦ.

 

"Можна зрозуміти, що людьми керує страх бути інфікованими, бо сучасні засоби безпеки, які пропонує медична система України, є ненадійними. Для того щоб перебороти страх, бракує відчуття людяності й чесноти християнської любові до ближнього. Не таким небезпечним є коронавірус, як вірус ненависті й зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити лише сила любові", ‒ сказав глава Церкви.

 

У своєму зверненні предстоятель УГКЦ закликав органи державної влади забезпечити українську громадськість і тих, хто повертається з Китаю, усіма необхідними засобами безпеки.

 

"Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від усякого виміру ненависті та не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України", ‒ закликав глава УГКЦ.

 

Православна Церква України у момент здійснення евакуації наголосила: "Заклик до милосердя і любові до ближніх – основа Божого Закону і пряме повеління Господа Ісуса Христа: «Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк. 6: 36); «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю, – ось перша заповідь! І друга подібна до неї: полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає» (Мк. 12: 30-31)".

 

"Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність! Не забуваймо слова Писання: «Хто каже: «Я люблю Бога», а брата свого ненавидить, той говорить неправду: бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, Якого не бачить?» (1 Ін. 4: 20)", – закликали в ПЦУ.

 

20.02.2020

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