Родини Небесної сотні провели пікет під Офісом Президента.

У центрі Києва на шості роковини розстрілу "майданівців" пройшла акція "Хода гідності".

По завершенні ходи частина учасників вирушила під будівлю Офісу Президента з метою вимагати від Володимира Зеленського ґарантій для розслідування злочинів проти Євромайдану, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед мітингувальниками виступив Володимир Голоднюк, батько убитого на Євромайдані Устима Голоднюка.

"Я почуваюся зрадженим. Невже ми забули про гідність? Невже ми забули, як тут змивали кров з бруківки? Сьогодні звернення не до тих, хто прийшов сюди, я звертаюся до тих, хто сидить на диванах, хто продався за палку ковбаси: невже ми не маємо гідності? Не розуміємо, що ми українці?", – сказав Голоднюк.

Пан Володимир розповів, що напередодні йому телефонували від Президента, Генерального прокурора – запрошували на зустріч, та він відмовився. Сказав, що бажає зустрітися з ними хіба що в суді. "Бо в мене є гідність – така ж, як була в мого сина. Я хочу достукатися до совісті українців: українці, не продамо Небесну сотню", – звернувся батько Устима.