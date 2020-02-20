"Не найкращі риси українського характеру": Зеленський засудив блокування шпиталів.

 

Президент України Володимир Зеленський засудив акції блокади, влаштовані при будівлях українських медичних закладів з метою недопущення потенційних носіїв вуханської пневмонії.

 

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи операцію евакуації українців із Вуханю.

 

 

"Українець завжди залишається українцем. Тимчасове перебування в Ухані або еміграція до Канади не робить його чужим для своєї країни... Ми будемо боротися за кожного українця, який опинився у біді, – де б він не перебував. Рятувати, евакуювати, обмінювати (кажучи про обмін, Зеленський, очевидно, мав на увазі протести проти звільнення "беркутівців" у грудні, – Z)", – написав Президент.

 

"Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти", – обурився Зеленський.

 

Президент стверджує, що українські державні служби вжили безпрецедентних заходів безпеки, "все можливе й неможливе", щби ґарантувати: "Вірус в Україну не потрапить". Володимир Зеленський повідомив, що евакуйовані впродовж двох тижнів житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах – і "протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні".

 

"Бактеріологічної небезпеки немає, – запевняє Зеленський. – Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці".

 

Зеленському запам'яталося, що коли Франція евакуювала людей з Вуханя, то співітчизники турбувалися про життя і здоров’я земляків. Навіть" у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома", – заздрить Зеленський.

 

На його жаль, "не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією".

 

20.02.2020

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