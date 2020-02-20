Розстріли на Майдані: Бійця "Омеги" звільнили під домашній арешт.

Печерський суд Києва постановив узяти під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу "Омега" внутрішніх військ МВС України Володимира Косенка. Згідно з даними слідства, боєць "Омеги" разом зі співробітниками полку спеціального призначення "Беркут" стріляв по протестувальниках на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Як розповів слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Єна у коментарі hromadske, внаслідок застосування вогнепальної зброї Косенком загинув Олег Ушневич, а дістав поранення – Віталій Гуков.

Прокурор Офісу Генерального прокурора Ігор Земсков звертався до суду із клопотанням про обрання для підозрюваного ексбійця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб у СІЗО СБУ. Згідно з поясненнями прокурора, існують ризики переховування підозрюваного.

Натомість адвокат Володимира Косенка Богдан Бівалькевич заявив у суді, що його підзахисний "не вживав жодних дій, що спотворити докази", й назвав підозру необґрунтованою.

Відтак, Косенка зобов'язали носити електронний браслет.

Раніше Володимир Косенко давав свідчення на судовому процесі щодо п'яти "беркутівців" у Святошинському суді. Зі слів Ігоря Земскова, під час допиту Косенко ствердив, що стріляв по ліхтарях, "щоб не було видно, де були на Майдані працівники міліції", а по людях, казав, не стріляв.

Як пише видання "Лівий берег", адвокати Косенка зізналися, що їх винайняв одіозний юрист Андрій Портнов, колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича.

До суду підтримати Косенка прийшли близько 10 його товаришів за службою з МВС. У залі вони встряли в перепалку з учасниками Майдану.

Володимира Косенка підозрюють у: перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу); закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу); умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

Косенка затримали 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань.