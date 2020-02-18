Росія таки буде змушена заплатити ЮКОСу $ 50 млрд.

Таке рішення ухвалив апеляційний суд в Гаазі.

 

 

Апеляційний суд Гааги зобов'язав Росію виплатити 50 млрд доларів за позовом колишніх акціонерів ЮКОСа. Цим вердиктом було позбавлено чинності рішенням окружного суду Гааги, який в квітні 2016 року звільнив Росію від зазначеної виплати. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. «Це означає, що арбітражне рішення знову в силі», - йдеться в заяві на сайті суду.

 

У заяві коротко переказано історію ЮКОСа, який свого часу був однією з найбільших нафтогазових компаній у Росії під керівництвом Михайла Ходорковського. У 2003 році російська влада висунула компанії податкові претензії, після чого Ходорковський був заарештований, а ЮКОС було доведено до банкрутства і виставлено на аукціон.

 

28 липня 2014 року міжнародний арбітраж в Гаазі присудив колишнім акціонерам ЮКОСа рекордну компенсацію на суму 50 млрд доларів, яку мав виплатити уряд Росії . 

 

У січні 2015 року Міністерство фінансів Росії надіслало клопотання до окружного суду Гааги з проханням скасувати рішення арбітражу. Москва наполягала, що це рішення виходило за рамки його юрисдикції суду. Бо нібито колишні акціонери ЮКОСа посилалися на договір щодо Енергетичної хартії, який Росія не ратифікувала.

 

У квітні 2016 року окружний суд Гааги визнав неправомочним рішення Міжнародного арбітражу. Окружний суд тоді вирішив, що не було підстав розглядати скаргу колишніх акціонерів ЮКОСа. Суд погодився з арґументами російської сторони і постановив, що арбітраж не мав повноважень розглядати скаргу колишніх акціонерів.

 

У липні 2016 року колишні акціонери ЮКОСа оскаржили рішення Окружного суду в Апеляційному суді Гааги.

 

Тепер Апеляційний суд своєю чергою ухвалив, що в його юрисдикцію входить питання дотримання договору щодо Енергетичної хартії, оскільки Росія підписала його, хоча і не ратифікувала, а значить взяла на себе зобов'язання тимчасово застосовувати цей договір, якщо тільки він не порушуватиме російське законодавство. «На думку суду, немає жодних суперечностей з російським законодавством», – сказано в рішенні.

 

Один з екс-акціонерів ЮКОСа Леонід Невзлін так прокоментував рішення апеляційного суду: «Ми тепер маємо намір займатися імплементацією цього рішення в різних країнах, де є активи російської держави, арештом і вилученням цих активів на суму вже понад 50 млрд доларів».

18.02.2020

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