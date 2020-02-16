Росія заарештувала українських рибалок, захоплених у Азовському морі.

 

Керченський суд окупаційної адміністрації Криму заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих напередодні прикордонним управлінням ФСБ в Азовському морі за звинуваченням у незаконному виловлюванні риби.

 

Про це повідомляє російська аґенція tass.ru, покликаючись на прикордонне управління ФСБ в анексованому Криму.

 

 

Затриманих українців визнали винними у скоєнні адміністративного правопорушення – непокорі розпорядженню або вимозі співробітника органів Федеральної служби безпеки. 

 

Також відкрито адміністративну справу "за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів".

 

Згідно з версією російських силовиків, капітан судна "не виконав законної вимоги про зупинку і спробував сховатися".

 

Як заявили прикордонники, під час огляду корабля вони виявили понад 290 одиниць камбали-калкан, а також знаряддя лову, на котре не було документів.

 

15 лютого співробітники ФСБ у Криму заявили про затримання у західній частині Азовського моря судна з чотирма громадянами України на борту,  котрі начебто не мали при собі документів.

 

Головне управління Нацполіції в АР Крим та Севастополі у зв'язку з діями росіян розпочало кримінальне провадження за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та 278 (захоплення судна) Кримінального кодексу України.

 

Народний депутат від "Слуги народу" Павло Мельник оприлюднив імена затриманих рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов – усі четверо є мешканцями Приморського району. 

 

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