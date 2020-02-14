Юраша зняли з посади голови Держкомрелігій.

 

Андрій Юраш за рішенням міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського втратив посаду директора департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури.

 

 

Про це повідомив у Facebook ексвіце-прем'єр з питань гуманітарної культури В'ячеслав Кириленко.

 

"Андрія Юраша, який двічі виграв конкурс, звільнили з посади голови Держкомрелігії", — повідомив Кириленко.

 

Політик певен, що Юраша усунули, "бо він активний співучасник творення канонічної ПЦУ, а влада де-факто підтримує Московський патріархат".

 

Андрій Юраш за підсумками двох конкурсів, оголошених на посаду голови Держкомрелігій, двічі набирав найвищий бал з-поміж усіх конкурсантів. Утім, торішній конкурс визнали недійсним, а вже на цьогорічному Бородянський відхилив Юрашеву кандидатуру, віддавши перевагу викладачці з Києво-Могилянської академії Олені Богдан.

 

Так, релігійний оглядач Тетяна Деркач за підсумками співбесіди інформувала:

 

"Оголошено бали співбесіди:


Юраш 6,57
Решетніков 6.29
Богдан 5.01
Бортнік 4.72


За сумою балів всіх етапів конкурсу перше місце — у Юраша”.

 

Втім, кілька днів тому міністр культури Володимир Бородянський сказав у інтерв'ю "РБК-Україна": "Я подав до Кабінету Міністрів свої пропозиції. Я обрав Олену Богдан і рекомендував її Кабінету Міністрів на цю посаду".

 

Андрій Юраш очолював Держкомрелігії від 2014 року. Брав участь у підготовчих з боку держави роботах, спрямованих на здобуття автокефалії для Православної Церкви.

 

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