Юраша зняли з посади голови Держкомрелігій.

Андрій Юраш за рішенням міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського втратив посаду директора департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури.

Про це повідомив у Facebook ексвіце-прем'єр з питань гуманітарної культури В'ячеслав Кириленко.

"Андрія Юраша, який двічі виграв конкурс, звільнили з посади голови Держкомрелігії", — повідомив Кириленко.

Політик певен, що Юраша усунули, "бо він активний співучасник творення канонічної ПЦУ, а влада де-факто підтримує Московський патріархат".

Андрій Юраш за підсумками двох конкурсів, оголошених на посаду голови Держкомрелігій, двічі набирав найвищий бал з-поміж усіх конкурсантів. Утім, торішній конкурс визнали недійсним, а вже на цьогорічному Бородянський відхилив Юрашеву кандидатуру, віддавши перевагу викладачці з Києво-Могилянської академії Олені Богдан.

Так, релігійний оглядач Тетяна Деркач за підсумками співбесіди інформувала:

"Оголошено бали співбесіди:



Юраш 6,57

Решетніков 6.29

Богдан 5.01

Бортнік 4.72



За сумою балів всіх етапів конкурсу перше місце — у Юраша”.

Втім, кілька днів тому міністр культури Володимир Бородянський сказав у інтерв'ю "РБК-Україна": "Я подав до Кабінету Міністрів свої пропозиції. Я обрав Олену Богдан і рекомендував її Кабінету Міністрів на цю посаду".

Андрій Юраш очолював Держкомрелігії від 2014 року. Брав участь у підготовчих з боку держави роботах, спрямованих на здобуття автокефалії для Православної Церкви.