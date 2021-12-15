Андрій Юраш став послом України у Ватикані.

Львівського релігієзнавця Андрія Юраша призначено Надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

«Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і повноважним послом у Ватикані», – йдеться в документі.

Андрій Юраш – український релігієзнавець, політолог. Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

Від 1997 року є членом Всеукраїнської асоціації релігієзнавців, від 2007 року – член її правління; став одним із засновників Міжнародної асоціації з вивчення релігії у Центральній та Східній Європі (ISORECEA).

У березні 2006 року був призначений членом Робочої групи з питань свободи віросповідань при Президентові України.

У 2014-2020 роках був директором департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України.

У вересні 2020 року очолив відділ у справах релігій Секретаріату Кабміну.

Фото risu.ua, 24tv.ua, df.news