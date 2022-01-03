Російська дипломатія прагне зірвати візит Папи в Україну.

 

Російська дипломатія прагне зірвати візит Папи Римського Франциска до України.

 

 

Про це заявив посол України у Ватикані Андрій Юраш у інтерв’ю виданню «Главком».

 

«Нині російська дипломатія, і церковна, і світська, дуже потужно працює у ватиканському напрямку – робить усе, щоби цього візиту не було», – сказав Юраш.

 

Новий український посол нагадав про нещодавні заяви глави відділу зовнішніх церковних зносин Російської православної церкви (РПЦ) митрополита Іларіона (Алфеєва). «На його думку, візит Папи до України є малоймовірним. Насправді цим він видає бажане за дійсне, так би мовити, моделює ситуацію», – додав пан Андрій.

 

Юраш зазначив, що Ватикан починає звертати щораз більшу увагу на проблеми України. Апостольська столиця, зокрема, намагається закликати до миру Росію.

 

«Позаминулого тижня після молитви Angelus Domini кілька своїх пасажів він (Папа Франциск, – Z) присвятив Україні. 21 грудня був виданий черговий папський бюлетень. Його було надруковано сімома мовами, в тому числі російською. Те, що є російська мова – це неформальне звернення до Росії в контексті пошуку Римським архієреєм шляхів для втілення у життя його ідей миру і гармонії… Папа розуміє весь драматизм, який є на наших східних кордонах і розуміє реальну роль, яку Росія відіграє в ініціюванні, ескалації, підтримуванні цього конфлікту», – зазначив Юраш.

 

Водночас, новий посол не став прогнозувати дату майбутнього візиту.

 

«Україна готова досить оперативно зустрічати Папу. Наразі ніхто вам не назве конкретну дату, адже це предмет узгоджень, величезна робота. Очевидне наше бажання бачити його в Україні у 2022 році. Будемо докладати усіх зусиль, щоби зробити його візит у найближчій перспективі», – сказав пан Андрій.

 

«Папа неодноразово в рамках неформальних комунікацій висловлював своє бажання побувати в Україні. Він нещодавно був у Словаччині, Угорщині, Греції, на Кіпрі. Тобто у державах, які географічно, або у інший, духовний, спосіб є близькими до України. Це також створює своєрідний дуже позитивний клімат», – додав Юраш.

 

Посол повідомив, що для організації візиту створять спеціальний комітет. Утім наразі ще передчасно говорити «про якісь практичні речі», адже «потрібен час».

 

Андрій Юраш назвав «зразковим» візит Папи Івана Павла II в Україну у 2021 році. «Той візит був зразковим, він був абсолютно досконало підготовленим з багатьох міркувань. Є бажання, щоби майбутній візит не виглядав слабшим, ніж був попередній візит Папи», – підкреслив він.

 

03.01.2022

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