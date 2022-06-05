Папа Франціск заявив про бажання відвідати Україну.

На зустрічі з українськими дітьми Понтифік пообіцяв обговорити це питання з офіційними представниками влади України.

 

 

Папа Римський у суботу, четвертого червня, зустрівся на внутрішньому подвір’ї Апостольського палацу у Ватикані з дітьми з багатьох країн світу в рамках ініціативи «Дитячий притвор», що є частиною проєкту «Притвор народів» Папської ради в справах культури. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Це вже восьма така зустріч Папи з дітьми, яка проходить у формі спілкування і має педагогічну й виховну мету. Зустріч відбулася після дворічної перерви, спричиненої пандемією коронавірусу.

 

Серед 160 дітей, які брали участь у зустрічі, були теж біженці з України. Вони запросили Папу Франціска відвідати їхню батьківщину.

 

«Мене звати Захар, я – з України. Я не маю запитання, але радше прохання: чи Ви можете поїхати в Україну, щоби врятувати всіх дітей, які там страждають?» – таке запитання Святішому Отцю поставив один з учасників зустрічі.

 

Відповідаючи на запитання Захара, Святіший Отець сказав: «Я радий тебе бачити: я багато думаю про дітей в Україні, а тому відправив деяких кардиналів з допомогою і щоб вони виразили близькість з усіма людьми, але насамперед з дітьми. Я маю бажання поїхати в Україну, але мушу дочекатися слушного моменту, щоб це зробити, розумієш? Бо не є легко ухвалювати рішення, які можуть більше зашкодити всьому світові, ніж допомогти. Я повинен знайти слушний час, щоб це зробити. Наступного тижня я зустрінуся з представниками уряду України, які приїдуть, щоб поговорити, також і про мій евентуальний візит. Побачимо, як буде».

 

Нагадаємо, що за минулі місяці Понтифіка запрошували до України Президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук та амбасадор України у Ватикані Андрій Юраш. Останній повідомив інформаційній аґенції Reuters, що у нього, на жаль, поки що немає жодних подробиць майбутньої зустрічі з представниками української влади, про яку згадував Папа Римський.

05.06.2022

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