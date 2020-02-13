Науковця в Росії засудили до позбавлення волі.

Йому інкримінували шпигунську діяльність на користь В'єтнаму.

 

    

 

Ростовський обласний суд у четвер, 13 листопада, визнав винним у державній зраді ученого з Новочеркаська Олексія Тємірєва. «Вже вступив в законну силу вирок. Йому дали 7 років 6 місяців у колонії суворого режиму. Обмеження волі на 1 рік після відбуття покарання. Ст. 275 КК [держзрада]», – процитувало інформаційне агентство РБК повідомлення пресслужби суду.

 

Справу Тємірєва розглядали в особливому порядку, вказали далі в суді. Також повідомляється, що вчений не став оскаржувати вирок і рішення набуло чинності.

 

64-річний Тємірєв був затриманий у липні 2018 року, коли він самостійно прийшов до співробітників ФСБ, щоб перевірити на секретність документи з місця роботи – конструкторського бюро ІРІС («Інтелектуальні робастні інтегровані системи»), розповідала його адвокатка Анна Полозова. Чоловіка звинуватили в тому, що він передавав до В'єтнаму секретну інформацію про обладнання, яке він сам же і створював разом зі своїм аспірантом з цієї країни. Тємірєв викладав на кафедрі «Електропостачання та електропривод» Південно-Російського державного політехнічного університету ім. М.І. Платова. «Але це все (дані про обладнання, – ред.) є у відкритому доступі в книжці, яка є в кожній бібліотеці», – запевнила адвокатка.

 

«Доктор технічних наук з Новочеркаська, з купою патентів на винаходи і з такою ж купою проблем зі здоров'ям. У нього стент в серці, він практично не бачить, і якщо не лікувати, то вчений осліпне», – розповів агентству член Громадської спостережної комісії Москви Євген Єнікєєв. У січні 2019 року Тємірєву, котрий уже перебував в ув'язненні, провели операцію на серці.

 

13.02.2020

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