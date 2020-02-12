Facebook ліквідував мережу антиукраїнських сторінок, модерованих росіянами.

Адміністратори соціальних мереж Instagram і Facebook видалили понад сотню антиукраїнських акаунтів, котрі вели спеціалісти розвідувальних служб Росії.

Про це повідомляє "Детектор медіа", покликаючись на блог адміністрації Facebook.

Адміністратори соцмережі видалили 78 акаунтів Facebook, а також 29 груп, 11 сторінок і 4 акаунти, котрі вели у Instagram. Ці канали займалися дезінформацією щодо України і сусідніх з нею країн.

Автори акаунтів видавали себе за місцевих мешканців і намагалися впливати на громадську думку всередині країни. Деякі з них представлялися місцевими журналістами і намагалися налагодити контакт з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіонах.

Контент на сторінках публікували російською, англійською та українською мовами. Новини стосувалися політики, писали там і про громадських діячів в Україні, військову діяльність Росії в Сирії. Увагу приділялося і збитому літакові "Малайзійських авіаліній" в Україні у 2014 році.

"Хоча люди, які стояли за цією мережею, намагалися приховати свої особи, наше розслідування знайшло зв'язок із російськими військовими спецслужбами", – констатував Facebook.

Адміністрація cоцмережі навела кілька прикладів таких постів.