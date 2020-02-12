У Нідерландах скоєно два бомбових замахи за допомогою поштових відправлень.

На щастя внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

У двох містах Нідерландів сталися вибухи поштових відправлень. Перший з них – вранці в середу, 12 лютого, близько 8.00, в Амстердамі в поштовому відділенні компанії, розташованої в районі Слотердейк. Другий – через півгодини в сортувальному відділенні поштового компанії в місті Керкраде на півдні країни поблизу кордону з ФРН. Про це повідомило нідерландське видання Nltimes.nl з покликом на пост на офіційній сторінці місцевої поліції в Twitter.

За попередньою інформацією, вибухові речовини перебували в листах. На щастя внаслідок терактів ніхто не постраждав, йдеться в поліційному повідомленні. Обсяги матеріальних збитків ще встановлюються.

Правоохоронні органи з'ясовують, чи був якийсь зв'язок між двома інцидентами. У поліції поки що немає інформації ні про ймовірних зловмисників, ні про їхні мотиви. На місцях інцидентів працюють експерти з вибухових речовин.

Нагадаємо, що наприкінці грудня і початку січня сім компаній і організацій в Амстердамі, Роттердамі, Утрехті й Маастріхті отримували відправлення з вибухівкою, але вибухів досі не відбувалося. Слідом за відправленнями з вибухівкою надходили листи з погрозами. Деякі компанії отримали листи з погрозами, але жодної посилки з бомбою.