Особами, які вчинили бомбовий замах на російське консульство виявилися французькі науковці.

Вони пояснили свої дії підтримкою України.

 

 

У понеділок, 24 лютого, у саду генерального консульства Росії у Марселі стався вибух. Близько 8:00 за місцевим часом невідомі кинули на територію консульства три пластикові пляшки із вибуховою сумішшю. Від вибухів ніхто не постраждав і будівля консульства не зазнала пошкоджень.

 

Відразу після вибуху, побоюючись масштабного терористичного нападу, персонал консульства сховався у будівлі, була викликана поліція. Район навколо консульства був оточений, на місце прибули сапери та пожежники. Вони ретельно обстежили територію, і, як стверджується, робот-сапер знешкодив один вибуховий пристрій, що не спрацював, а поліцейські блокували весь район, прилеглий до консульства.

 

Згодом підозрюваних у причетності до інциденту було затримано, ними виявилися двоє чоловіків, які працюють дослідниками у Національному центрі наукових досліджень Франції. Один із них — 50-річний інженер, інший — 40-річний вчений-хімік. Про це повідомила газета La Provence з покликом на префектуру міста Марселя.

 

Підозрювані були упізнані завдяки записам з камер відеоспостереження, встановлених на території консульства. Наразі вони перебувають під вартою і очікують на судовий розгляд за звинуваченням у «пошкодженні майна з використанням вибухових або запальних речовин».

 

Обидва затримані визнали провину, пояснивши свої дії підтримкою України. Вони описали, як виготовили саморобні вибухові пристрої, використовуючи пластикові пляшки, заповнені сумішшю хімічних речовин, здатних викликати детонацію.

 

Інцидент відбувся на тлі акцій на підтримку України, які проходили в багатьох містах Франції, зокрема й у Марселі. а проходила у Старому порту Марселя. Вони були присвячені третім роковинам повномасштабного російського вторгнення в Україну.

26.02.2025

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