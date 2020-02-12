Єрмак планує продовжувати переговори з Росією на посаді голови ОП.

 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що він продовжуватиме брати участь у переговорах щодо залагодження конфлікту на Донбасі після входження в обов'язки керівника Офісу Президента.

 

Про це Єрмак сказав у середу під час свого першого брифінґу на новій посаді, інформує УНІАН.

 

 

"Що стосується напрямків роботи, які я бачу. По-перше, я не залишу ті напрямки, якими я опікувався останнім часом. Безумовно, сьогодні для президента, для Офісу Президента одним із пріоритетів є, і завжди буде, припинення війни на Донбасі в інтересах України. Тому цей напрямок залишається пріоритетним. Зовнішньо-політичні і зовнішні напрямки, безумовно, залишаться в моїй увазі, і я буду опікуватися ними також. Я вважаю, що сьогодні Україна є в ТОПі світової уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс, і необхідно зробити все, щоб сьогодні увага і інтерес, які ми маємо... давав нам конкретні результати", – сказав керівник ОПУ.

 

Ще одним важливим напрямком своєї діяльності Єрмак назвав регіональну політику. "Ми будемо ще ефективніше працювати на місцях з губернаторами", – повідомив він.

 

Крім того, керівник ОПУ мріє, щоб Україна "стала сьогодні інвестиційною меккою". "Ми маємо конкретні кроки, програми, як це зробити. Це завдання отримали наші губернатори, цим опікується уряд, всі, хто залучений до інвестиційного клімату", – пообіцяв зауважив Єрмак.

 

Він вважає, що ОПУ має стати "експертним офісом Президента України, де сьогодні будуть сконцентровані найкращі кадри, найбільш професійні, які допоможуть президентові виконувати його функцію і досягати результатів у всіх напрямках його діяльності".

 

12.02.2020

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